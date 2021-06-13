我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

美要求返校先接種 台留學生驚覺AZ不被認可

下體刺「納粹圖騰」被判入獄 軍人尷尬致歉：交友不慎

聯合新聞網 / 綜合報導
奧地利軍人因美化納粹主義和非法持有槍支被判刑。(取材自7news)
奧地利軍人因美化納粹主義和非法持有槍支被判刑。(取材自7news)

奧地利29歲軍人日前喝了兩瓶威士忌後，被兄弟在陰囊上紋了納粹黨標誌「卐」，他上網曬出紋身照片，還向軍中同袍炫耀身上的新圖騰，這件事引起檢方關注，並調查他相關違法情事，宣判他入獄19個月。

英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）報導，這名軍人除了紋身事件，還曾在網上張貼納粹照片及宣傳納粹理念、喝希特勒品牌的酒，最後因美化納粹主義和非法持有槍支被判刑。

根據奧地利1947年的《國家社會主義禁止法》（National Socialism Prohibition Act）規定，試圖重振或美化納粹黨者會被判入獄。

軍人對過去的行為感到「抱歉」和「尷尬」，認為自己交友不慎，沉迷於不良行為且低估錯誤帶來的後果。他透露檢方開始調查他紋身睾丸後，才意識到美化納粹是「無稽之談」。軍人聲稱自己八年前就停止聯繫極右翼分子，並提到睪丸的紋身已消失。

網友shadyvirk表示：「這年頭，男人的蛋蛋都不再私密了……」網友Myopinion則指出：「如果因為睪丸上的刺青而被判刑會有點重，但考量他有其他罪刑包括非法持有槍支，這樣的處罰並不過分，他罪有應得。任何非法持有武器者都應該被關起來。」

納粹 槍支 英國

上一則

疫情期間生活悶 芝加哥53歲男連365天跳湖紓壓

下一則

球鞋史傳奇線上競標倒數 NBA球星、喬丹著用款完整收藏

延伸閱讀

厭惡馬克宏「偽善」 掌摑男蹲牢4個月

厭惡馬克宏「偽善」 掌摑男蹲牢4個月
慶幸活著…被從天而降的沙發砸重傷 她不願加害人入獄

慶幸活著…被從天而降的沙發砸重傷 她不願加害人入獄
聖地牙哥亞裔男子因槍殺妻子被判入獄17年

聖地牙哥亞裔男子因槍殺妻子被判入獄17年
機師值勤對女副駕駛露下體、看色情片 被判緩刑丟工作

機師值勤對女副駕駛露下體、看色情片 被判緩刑丟工作

熱門新聞

無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

2021-06-09 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打
對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權

對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權