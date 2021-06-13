我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又犯忌？拜登透露英女王談話：她問到習近平、普亭

G7公報首提台海直批中國 拜登合縱連橫策略奏效

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

聯合新聞網／綜合報導
不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）
不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

由於台灣疫情嚴峻，多數民眾都待在家中防疫，因此就會買一些防疫小物在家中使用，就有一名網友在PTT中PO文提到，相信大部分的人都意識到，待在家中不要做無必要的移動，就是最好的防疫法則之一，但關在家中「悶得慌」也是會有，接著就分享自己在家中防疫買過「最廢」的物品，於是就好奇詢問廣大網友「疫中買過最廢、最後悔的物品是什麼？」

原PO在文中表示，自己在疫情間買過最廢物品的就是「掃地機器人」，他說道，掃地機器人是俗稱的「救婚姻三機之一」，很後悔自己沒有早點買，認為還沒救婚姻之前就已經救了自己，因此就忍不住問道「大家有沒有買了什麼物品後，變超後悔的經驗呢？」

PO文一出後，隨即引來網友留言分享，「雨衣，因為根本不用出門上班」、「花了將近1000買防護外套，現在很後悔」、「疫情前一周買了手表，根本戴不出去」、「高端疫苗的股票」、「保養品和化妝品，因為根本不用出門」、「疫情前買了一堆衣服，結果在家工作後，根本穿不出門」。

也有網友分享「口罩套」、「口罩支架」、「酒精噴霧」這三種是買過最後悔的防疫小物，「最後悔就是買了口罩支架，真的超爛」、「口罩套」、「自動酒精噴霧，霧超小」、「口罩套 20元小廢物」、「口罩套真的是廢物，天氣很熱帶著，真的會悶死」、「口罩支架很難用，之前還買了好幾個」、「自動酒精噴霧真的不要買」、「不要買口罩支架，真的浪費錢」。

口罩 防疫 疫情

上一則

湯姆克魯斯壓力山大 力拚「不可能的任務7」盡早殺青

延伸閱讀

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效
加州將解除戴口罩令 但醫生建議這些情況宜續戴口罩

加州將解除戴口罩令 但醫生建議這些情況宜續戴口罩
防疫宅在家顧孩子火氣大 社福人員推3招緩和情緒

防疫宅在家顧孩子火氣大 社福人員推3招緩和情緒
CDC：完成接種 大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

CDC：完成接種 大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

熱門新聞

無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

2021-06-09 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打
身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人