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端午節有5大禁忌 肉粽送一串觸楣頭一招可破解

記者陳宏睿／台中報導
民俗專家楊登嵙提醒，端午節切勿送人一串粽子，以免觸人楣頭。圖／讀者提供
民俗專家楊登嵙提醒，端午節切勿送人一串粽子，以免觸人楣頭。圖／讀者提供

明天是農曆五月初五端午節，有民俗專家楊登嵙提醒，端午節有5大民俗禁忌，民眾過節時也要注意，避免影響運勢，其中有一項與過節必吃的粽子有關，楊說，端午節切忌送一整串的粽子，因習俗有「送肉粽」等於「送煞」的說法，不過若民眾收到一串粽子也不用擔心，趕快拿剪刀將線剪斷即可。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，粽子是端午節必吃的代表食物，不過切忌在端午節當天，送人一整串的粽子，因上吊輕生俗稱「吊肉粽」，而民間也有「送肉粽」等於「送煞」的習俗，所以送人整串的肉粽是不吉利的，若要送人肉粽，必須把線剪開成散裝，萬一有收到成串肉粽，民眾只要馬上拿剪刀把線剪斷，即可化解。

楊登嵙說，端午節也忌去陰氣重的地方，因為農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走。

他舉例，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為好兄弟都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

另外，忌到經常出事的河邊、或水域游泳戲水，原因是水裡好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，如果到無救生員的溪、河、海，或是曾發生溺死案件的水域游泳、戲水的話，就容易被「抓交替」，發生意外。

他說，還有端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用，端午節當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

他說，最後一點是忌行房，因為端午節當天陽氣盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

民俗專家楊登嵙提醒民眾過端午節時的禁忌，以免影響運勢。圖／本報系資料照
民俗專家楊登嵙提醒民眾過端午節時的禁忌，以免影響運勢。圖／本報系資料照

端午節 游泳 教育

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