我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對中極強硬 G7公報首提台海和平 批評香港新疆人權

彭文正指蔡英文打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

法網／包辦女單、女雙金盃 捷克女將成獎金后

記者曾思儒／即時報導
捷克好手卡雷茨科娃（右）今天在女雙決賽再度登頂，她和同胞搭檔絲妮柯娃（左）手捧金盃。(美聯社)
捷克好手卡雷茨科娃（右）今天在女雙決賽再度登頂，她和同胞搭檔絲妮柯娃（左）手捧金盃。(美聯社)

昨天才迎接生涯第一座大滿貫單打金盃，捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在女雙決賽再度登頂，她和同胞搭檔絲妮柯娃（Katerina Siniakova）以6：4、6：2拍下美國、波蘭聯軍瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）／斯威雅蒂（Iga Swiatek），囊括單、雙打金盃，寫下21年來的新紀錄。

法網前一度有女將包辦女單、女雙冠軍已要回溯到2000年，當時是由地主女將皮爾斯（Mary Pierce）風光寫下新頁。

今年法網單打冠軍的獎金是140萬歐元，女雙和男雙冠軍組合可共享24萬4295歐元的獎金，卡雷茨科娃還有混雙打進8強的共享獎金21305歐元，紅土大滿貫進帳超過150萬歐元，成為今年法網最大贏家。

卡雷茨科娃昨天的女單決賽歷經3盤大戰，以6：1、2：6、6：4擊敗俄羅斯女將帕莉歐申可娃，不到24小時後重回中央球場；她和絲妮柯娃名列大會第2種子，兩人是長期搭檔的夥伴，2018年法網和溫布頓就曾連續奪冠。

美國、波蘭聯軍瑪泰克‧史丹絲／斯威雅蒂則是大會第8種子，晉級過程中包括擊敗我國「一姊」謝淑薇，其中36歲的瑪泰克‧史丹絲在2015年和17年都接連在澳網和法網奪下女雙金盃，2016年也在美網女雙登頂；剛滿20歲的斯威雅蒂去年驚喜打下女單金盃外，女雙也打進8強，今年女單雖止步8強，但非主項的雙打卻一路闖關決賽。

捷克組合今天一下場就兩度破發成功，4：0的優勢一路維持，第8局雖遭破發，但第10局的盤末發球局沒有懸念，連拿4分先下一城；第二盤捷克組合又3度破發成功，最終只花1小時又14分鐘就迎接合作的第3座大滿貫金唄。

法網 美國 澳網

上一則

藝人表率 賈永婕公開募捐330台「救命神器」贈醫院

延伸閱讀

法網／卡雷茨科娃女單封后 再拚女雙奪冠

法網／卡雷茨科娃女單封后 再拚女雙奪冠
法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大

法網／決賽打小12歲對手 約克維奇勝算大
法網／卡雷茨科娃 女單封后 捷克40年來第一人

法網／卡雷茨科娃 女單封后 捷克40年來第一人
法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

法網／蠻牛不敵約帥 紅土不敗破功 爭14冠夢碎

熱門新聞

無人機拍下野象群睡覺休息畫面。（取材自微博）

你看過大象睡覺嗎？雲南野象群暫停遷移 三五成群躺平

2021-06-07 23:18
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
每日1顆蛋，提升免疫力。圖／ingimage

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

2021-06-09 07:47
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州「口臭」排第2

2021-06-09 21:53
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

2021-06-12 04:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛