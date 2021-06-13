法網／包辦女單、女雙金盃 捷克女將成獎金后

捷克好手卡雷茨科娃（右）今天在女雙決賽再度登頂，她和同胞搭檔絲妮柯娃（左）手捧金盃。(美聯社)

昨天才迎接生涯第一座大滿貫單打金盃，捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在女雙決賽再度登頂，她和同胞搭檔絲妮柯娃（Katerina Siniakova）以6：4、6：2拍下美國 、波蘭聯軍瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）／斯威雅蒂（Iga Swiatek），囊括單、雙打金盃，寫下21年來的新紀錄。

法網 前一度有女將包辦女單、女雙冠軍已要回溯到2000年，當時是由地主女將皮爾斯（Mary Pierce）風光寫下新頁。

今年法網單打冠軍的獎金是140萬歐元，女雙和男雙冠軍組合可共享24萬4295歐元的獎金，卡雷茨科娃還有混雙打進8強的共享獎金21305歐元，紅土大滿貫進帳超過150萬歐元，成為今年法網最大贏家。

卡雷茨科娃昨天的女單決賽歷經3盤大戰，以6：1、2：6、6：4擊敗俄羅斯女將帕莉歐申可娃，不到24小時後重回中央球場；她和絲妮柯娃名列大會第2種子，兩人是長期搭檔的夥伴，2018年法網和溫布頓就曾連續奪冠。

美國、波蘭聯軍瑪泰克‧史丹絲／斯威雅蒂則是大會第8種子，晉級過程中包括擊敗我國「一姊」謝淑薇，其中36歲的瑪泰克‧史丹絲在2015年和17年都接連在澳網 和法網奪下女雙金盃，2016年也在美網女雙登頂；剛滿20歲的斯威雅蒂去年驚喜打下女單金盃外，女雙也打進8強，今年女單雖止步8強，但非主項的雙打卻一路闖關決賽。

捷克組合今天一下場就兩度破發成功，4：0的優勢一路維持，第8局雖遭破發，但第10局的盤末發球局沒有懸念，連拿4分先下一城；第二盤捷克組合又3度破發成功，最終只花1小時又14分鐘就迎接合作的第3座大滿貫金唄。