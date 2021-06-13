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1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

他精算從台灣飛美國打疫苗花費 網驚呼：17天很划算

聯合新聞網／綜合報導
一名網友PO文提到，他最近一直想要去美國打疫苗，經過一番研究終於找到迅速解決方案，而且坐經濟艙不到5萬元。示意圖。（本報資料照片）
一名網友PO文提到，他最近一直想要去美國打疫苗，經過一番研究終於找到迅速解決方案，而且坐經濟艙不到5萬元。示意圖。（本報資料照片）

台灣新冠疫情嚴峻，疫苗供給也相當吃緊，最近更引發一連串「特權疫苗」爭議，讓不少人都害怕自己打不到。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他最近一直想著要去美國打疫苗，經過一番研究終於找到迅速解決方案，而且坐經濟艙不到5萬元台幣（約1793美元），讓他直呼這是「耗時最短的美國嬌生疫苗旅行！」

原PO在文中表示，最近他找到可以迅速到美國打疫苗的方案，並說道「長榮航空的時段不是很好，所以把目光放到最近復航的聯合航空上」，以6月21日為例，從早上8點出關，9點在機場做PCR大概45分鐘會好，9點半到12點這段期間在機場打嬌生或出機場打BNT（輝瑞）、Moderna（莫德納），12點就可以拿到PCR報告辦理報到。

接著下午2點45分乘坐聯合航空UA 871回台灣，6月23到7月6日自主隔離，7月7日就可以出關，從頭到尾17天，經濟艙花費大約4萬7107元，他認為這個價錢不到5萬可以買個心安，也不用像最近引發爭議的「好心肝診所」還要偷偷摸摸半夜去打。

最後他也說，比起等著不知何時會到的國外疫苗，或是台灣生產的高端、聯亞，這樣做最快最直接，連在美國的住宿費都省下來，如果要省錢，在美國本土都不用吃一餐，直接在飛機上吃飛機餐就好，「至少這麼做就不用提心吊膽過日子了」。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應，「有錢有閒的話，當然是能越快打疫苗越好」、「這是都沒發生副作用為前提吧」、「至少買商務艙吧，還比較安全」、「以台灣的防疫保單來說，出國都是不賠的」、「機上跑來跑去風險不見得小」、「其實飛機搭越久，風險越高」。

不過也有不少網友認為這樣很划算，「這樣感覺很穩」、「4萬打可以出國的疫苗，划算」、「4萬還省17天，很划算」、「這樣算一算真的滿划算的，打了國產又不知道以後能不能出國，舶來品又不知道什麼時候來」、「4萬8有找的JJ（嬌生）之旅」、「其實還滿便宜的」。

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