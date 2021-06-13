新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

只在網路上看過圖片就下單買房，沒想到房子內竟暗藏巨大密室！近日美國 一對情侶從賓州（Pennsylvania）搬到密蘇里州 （Missouri），並在當地買了一棟房子，由於疫情 期間不能看房，他們只在網上看到照片就購入，沒想到搬進去後才發現牆壁後面有一個巨大的秘密空間。

根據每日郵報報導，西西‧漢克肖（Sissy Hankshaw）在疫情期間於密蘇里州買了一棟房子，住進去前從未親眼看過屋況，直到搬進去後才注意到，房子外面可以看到二樓的房間，但是屋內卻沒有入口可以進去，於是他和男友發現壁櫥後的牆面被一塊木板封住，用工具撬開後才發現裡面驚為天人。

從西西在TiKToK（抖音）PO出的影片可見，她的男友用電鑽將木板撬開，接著扳開後，發現後面是一個巨大的房間，不僅地板上堆滿著類似棉絮的東西，空間也大的嚇人，還有幾個大窗戶。西西說道「我們發現了一個可用的空間，而不是一個天花板很低的小閣樓，這裡有完成的地板和窗戶，我想這裡很漂亮。」

西西也和網友分享，發現這個空間後，她覺得這套房子很划算，兩個人每個月只需要付1萬2365元美元，抵押貸款為800美元。

影片一出後，立刻引來大批網友熱議，累計超過300萬人次觀看，不少網友也都感到相當震驚，並留言「真的是巨大的密室」、「好大的房間喔」、「為什麼要封起來，感覺前屋主有別的用途」、「用便宜的價格買到這個房子，也算是還不錯了」、「好像要通往神秘空間的隧道」。