疫情「加持」 在位最久007龐德不再是羅傑摩爾

6代007各有不同的風格與魅力，任期長短也有差別。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫情 期間第一部決定延檔、讓觀眾等待最久都無法觀賞到的鉅片，莫過於「007 生死交戰」（No Time to Die），從原訂去年4月初延到11月，再延到今年4月，現在是定在今年10月上映，連本來跟它差不多時間要推出的「噤界II」（A Quiet Place Part II）和原先比它晚一個月上映的「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）都已經在某些國家與地區上映，它還遲遲不見蹤影，卻也因此破了一個巧妙的紀錄。

羅傑摩爾是拍過最多集正宗007影片的龐德，不再是在位最久的龐德。（取材自IMDb）

「007 生死交戰」號稱是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一部龐德 片，片子上映後，他才能正式交棒，製片公司才會敲定接班人選，就因為疫情影響、檔期一再推遲，丹尼爾也就始終沒辦法退下，讓他成了史上在位最久的龐德，超過原本的冠軍羅傑摩爾（Roger Moore）。

羅傑摩爾從第一部龐德片「生死關頭」（Live and Let Die）到下一任提摩西達頓（Timothy Dalton）主演的「黎明生機」（The Living Daylights）上映，中間度過14年，在他之前的史恩康納萊（Sean Connery）曾一度退出又回歸，總共待了快10年；第2代的喬治拉贊貝（George Lazenby）只演1集、在任兩年是最短命的一屆，羅傑之後的提摩西達頓演了兩集、在位快8年，提摩西之後的皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）則是10年多。

丹尼爾克雷格的最後一部007電影始終無法上映，讓他成為在位最久的龐德。（取材自IMDb）

至於丹尼爾，從「皇家 夜總會」（Casino Royale）上映到現在已將要滿15年，勢必超過羅傑摩爾的任期，等到下一代男主角演員揭曉，更會比15年還久，儘管主演龐德片的集數不如史恩和羅傑， 在位的期間比兩個已故前輩更久。

對於製片公司來說，丹尼爾克雷格也是與眾不同，只有他的龐德片是每一集的情節都緊密相連，有如個人的迷你影集，和之前每一代龐德的故事不一定有嚴密的銜接是最大差異，經過丹尼爾的時代後，未來該走回過去的模式、沿用他的模式還是能夠創出更新的模式？考驗製片人的智慧，好在他們也不用急，可以先等「007 生死交戰」上片了再說。