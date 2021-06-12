「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際

台灣導演謝文明以短片「夜車」獲得世界四大動畫影展的薩格勒布影展（Animafest Zagreb）首獎，片中超過1/3的台詞都用閩南語呈現，謝文明認為這能夠展現出台灣在地特色。（金馬影展提供／中央社）

台灣導演 謝文明以短片「夜車」獲薩格勒布動畫影展 短片類首獎，片中台詞國台語夾雜，謝文明認為閩南語的獨特韻味打破語言隔閡，更顯台灣特色，東方的美學與想法或許也是打動評審的關鍵。

謝文明曾以短片「肉蛾天」闖進釜山影展、廣島國際動畫影展；「禮物」則曾入圍金馬獎、日舞影展；「夜車」獲克萊蒙費宏短片影展評審團特別獎後，再拿下世界四大動畫影展的薩格勒布影展（Animafest Zagreb ）首獎，獲得角逐2022年奧斯卡最佳動畫短片資格。

謝文明接受中央社記者專訪表示，拿下首獎就像看到神蹟一般感動，可惜2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，無法現場與觀眾交流。

「夜車」中靈魂貴婦角色由金馬影后陳淑芳配音，談起與陳淑芳的互動，謝文明說：「淑芳阿姨是我夢寐以求想合作的演員，尤其這角色有時潑辣、有時低姿態，情緒非常多變。」謝文明不只感謝「蔡爸」蔡明修引薦，也讚美蔡明修飾演的公車司機有多層次演出。

「夜車」中超過1/3的台詞都用閩南語呈現，謝文明認為這能夠展現出台灣在地特色。他說：「閩南語對我來說有種特別韻味，可以增加情緒跟魅力，就像淑芳阿姨配音時，會國語、閩南語夾雜，這也是台灣的現況，能夠使用閩南語，讓我覺得滿開心的。」

謝文明回憶，當時與陳淑芳合作時僅提供文字劇本，陳淑芳只能憑空想像，但是關鍵的尖叫戲，陳淑芳不只給出一種表現方式，害怕的、淒厲的、痛苦的，各種尖叫都用聲音完整呈現。

謝文明作品擅長探討人性陰暗面，驚悚詭譎也是代表風格。他認為是受到日本導演川本喜八郎啟發，才意識動畫也能像真人電影版挖掘人性弱點，「也能用動畫展現人的陰暗面或是愛恨情仇」。

謝文明也感謝曾合作動畫長片「繼園臺七號」的資深導演楊凡，「合作之前，我沒有發現細節這麼重要。畫面是很細膩的，像是眼淚要停在眼眶多久、或是眼神裡的情緒，這些細緻的表演能讓角色更立體、作品也達到更高層次」。

他透露因為這些成長，讓他製作過程曾一度將作品「砍掉重練」，選擇用更細緻畫面堆疊光線的氣氛、角色的衝撞。

謝文明作品獲得多項國際影展肯定，他表示，或許因為東方世界少有瘋狂或是暗黑血腥風格的作品，如此也讓他的作品顯得獨樹一格。他說：「或許因為生長在東方社會，說故事的方式、畫法也不盡相同，我的作品中都是東方人面孔表現出愛恨情仇，一直以來都以來自東方感到驕傲。」

談及新作品，謝文明預計年底前推出動畫短片「螳螂」，同樣會以詭譎風格呈現，但核心依舊是人與人之間的感情。