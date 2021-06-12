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G7會議場上交鋒 場外英國盡東道主之誼上好菜

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
七大工業國集團（G7）領導人明天經過一天漫長的峰會後，將在海灘上的篝火堆旁放鬆，啜飲熱騰騰的奶油蘭姆酒，大啖烤棉花糖與烤布里起司，聽船夫團體唱歌。 新華社
七大工業國集團（G7）領導人明天經過一天漫長的峰會後，將在海灘上的篝火堆旁放鬆，啜飲熱騰騰的奶油蘭姆酒，大啖烤棉花糖與烤布里起司，聽船夫團體唱歌。 新華社

七大工業國集團（G7）領導人明天經過一天漫長的峰會後，將在海灘上的篝火堆旁放鬆，啜飲熱騰騰的奶油蘭姆酒，大啖烤棉花糖與烤布里起司，聽船夫團體唱歌。

而這只是甜點而已。在英格蘭康瓦爾（Cornwall）舉行為期3天的G7峰會，將讓東道主英國有機會拿出最好的菜色，而非僅僅是鱔魚凍與燉白豆烤吐司。為合乎「碳中和」的目標，大多數食材都是在方圓160公里內取得。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，今晚國宴有5道菜，將從哈蜜瓜冷湯開始，接著是當地漁夫現捕的康瓦爾烤多寶魚，搭配當地種植的新鮮馬鈴薯、蔬菜和香蒜青醬。

餐點尾聲是精選3種起司，甜點是草莓帕夫洛娃蛋糕，最後一道則是由迷你甜筒冰淇淋、英式凝脂奶油做成的軟糖與巧克力伯爵茶太妃糖組成的甜點盤。

明晚是峰會最後一夜，領導人將在海邊享用較沒那麼正式的烤肉，菜單包括干貝、鯖魚和蟹腳開胃小點，炙燒沙朗牛排與龍蝦的海陸雙拼，配菜是花椰菜、甜菜與洋芋片，食材全都來自當地小農和供應商。

而另一方面，根據今天在場的英國廣播公司新聞網（BBC）記者索博（Jon Sopel）在推特（Twitter）上的發文：「這是我職業生涯第一次，拜登走到我旁邊的桌子坐下來點飲料。我試圖表現出若無其事的樣子。」

索博在這則貼文下回文：「希望我不是在洩漏國家機密，但是拜登喝可樂，吉兒喝一杯紅酒，不是啤酒也不是蘋果酒，也沒有看到在吃餡餅。」

這是拜登當選美國總統後首次進行海外訪問，他在峰會開幕前，9日就已經抵達英格蘭。

拜登 G7 英國

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