端午節「一年之中最旺」 除穢招財有4招

備長炭除穢法。（圖：人類智庫傳媒提供）

農曆五月初五端午節 ，又稱端陽節，是華人 三大節氣之一，此時正是季節轉濕熱之際，磁場雖混雜但正向能量為一年之中最旺，為絕佳的開運時機，善用極陽能量補運，就能旺盛好運磁場。

袪穢除瘴

「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧。」端午這天陽氣鼎盛，卻也五毒並出，故必在此日祛穢除瘴，祈求平安樂利！在端午當日中午前清掃整理居家環境，再點燃百年檀香粉末，沿著各室牆壁薰繞一圈，最後走至大門口，將灰燼加水往外傾倒至垃圾桶或水溝，以祛除家中穢氣；然後準備一座鹽燈(或可用粗鹽裝在瓶罐中代替)，放在客廳進門45度角處，鹽燈驅邪除瘴，同時照亮明財位，活絡家中財氣磁場。

淨化身心

「插榕卡勇龍，插艾卡勇健。」榕樹與艾草都是傳統習俗中護佑安康的聖物，端午節時，家家戶戶門口都要掛上艾草菖蒲，闔家平安。將艾草或是配好的洗浴包放入臉盆，分別加入熱水、冷水各半，可以灑幾片玫瑰花瓣與蘭花瓣，去病驅瘟，同時也能增加異性緣與提升職場運勢。

全家大小都用盆中水將臉、手洗淨，掃除穢氣衰運，洗完再將水往家門外傾倒，方能洗塵開好運。

開運招財

端午節當天最好能吃五種黃色的食物，如蛋黃、黃豆、玉米、花生或鹼粽等，除可解毒制煞，更能增加正氣能量。而端午節更別錯過珍貴的「午時水」，午時水又稱陽水，即在端午中午11點到下午1點之間取水，泡茶飲用，除厄袪病氣；並準備12個銅板(12個一塊錢幣、12個五塊錢幣、12個十塊錢幣均可，象徵12個生肖，12個月及12時辰)，放進午時水，日正當中時照射陽光12分鐘，裝進紅包袋內隨身攜帶，讓正財錢母為你帶來滾滾財氣。

艾草。(本報資料照片／記者牟蘭攝影)

備長炭除穢法

時常覺得身體有病痛，卻又找不出病因；或是睡覺常做惡夢，甚至失眠 多夢，整個人渾身不對勁，是因為個人或是空間中磁場充滿穢氣。而影響穢氣最大的因素之一是「溼氣」，只要去除人體中過多的溼氣，和空間中悶熱黏膩的溼氣，就能明顯改變磁場，有了好的磁場，自然能開運，吸引好運來報到。

準備物品： 一大一小容器（材質不限）、粗鹽、備長炭（木炭亦可，備長炭除溼效果更好）

步驟一：先在小的容器內放入吉祥數字168元錢幣，因錢幣五行屬金，金為財，同時也有鎮宅化煞的作用。

步驟二：粗鹽平均鋪在錢幣上方，鋪約八至九分滿。粗鹽可以去除溼氣，無形中有去除穢氣作用，而粗鹽鋪在錢幣上方，也可防止小人劫財等問題。

步驟三：將小的容器放在大的容器之中，並在大的容器內放入九或三十六根備長炭。備長炭有遠紅外線能量，可吸附人體或空間中溼氣，淨化磁場。此外，「炭」有閩南話「賺錢」諧音，能兼顧招財的作用。

步驟四：不論任何時間皆可實作，將完成品擺放在溼（穢）氣重的空間，例如：廁所、房間等。若是睡眠品質不佳常作夢，可以擺放床頭；若是剛好房間樓下為廁所，可擺放在床底下，隔除下方廁所散出的穢氣；同時也有睡在錢上方，有賺錢之意。此招財古法若擺放在財位或玄關，有納福招財功效。

若是粗鹽有出水或變色現象，需更換新的粗鹽；若是備長炭變色，可取出曬太陽去除溼氣，等變回原本顏色可再使用，代表穢氣溼氣已去除。