驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

美國 56歲男子帕卡德（Michael Packard）11日在麻薩諸塞州普羅威斯頓海灘潛水捕捉龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在有驚無險。

帕卡德向當地鱈魚角時報（Cape Cod Times）表示，11日上午，他與船員乘船到鱈魚角鯡魚灣（Herring Cove）附近海域準備捕龍蝦，現場天氣狀況不錯，水下能見度約為6公尺。

帕卡德說，當穿好潛水裝備跳入水中後，隨即感到劇烈撞擊，四周全都變暗了。他原先以為是遭到大白鯊攻擊，但摸了一圈都沒碰到牙齒，這才發現自己在鯨魚的嘴裡，「牠正試圖把我吞了」，當下以為自己要死了。

帕卡德表示，當時想起妻子和兩個分別為12歲和15歲的孩子，但鯨魚突然間浮出水面並搖晃頭部，帕卡德感到自己被拋到空中並落入水裡，他的船員連忙將他拖回船上，所幸只有一邊膝蓋脫臼和瘀傷，沒有大礙。

來源:CBC Boston

據了解，事發後，帕卡德妻子希望他之後不要再出海了，但帕卡德還是無法放棄從事40年的工作。

座頭鯨最長可達15公尺、重約36公噸。根據世界自然基金會的數據，全球約有6萬隻。

對此，海岸研究中心座頭鯨研究主任羅賓斯（Jooke Robbins）表示，這起事件可能是純屬意外，因為座頭鯨不是攻擊性動物，通常會捕食魚或磷蝦，不會吃人類，因此猜測這條鯨魚當時可能正在盡可能張大嘴吞下更多的魚或是獵物，帕卡德才會被吃進去。