一起共舞、一起騎馬 英女王與歷任美國總統好多故事

美國前總統福特（Gerald Ford）是有幸能與英女王共舞的領導人之一。1976年，英女王伊利莎白二世訪美時恰逢美國200周年國慶。在這樣隆重的節日，沒有理由不舞上一曲。在歡迎國宴上，兩人來到舞池翩翩起舞，現場樂隊奏起了名曲The Lady Is A Tramp。（路透）

福特 有幸與女王共舞

英國女王 伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)13日在溫莎城堡會晤拜登 夫婦，這也是她在位69年來會晤的第13位美國 總統。

女王登基以來，見過杜魯門總統，一路到拜登，中間獨缺詹森，可說是美國總統更迭的見證者。

艾森豪 首會女王美總統

艾森豪（Dwight D Eisenhower）是英女王登基後第一位接待她的美國總統，前任杜魯門則是在1951年與當時仍為公主的伊莉莎白二世會面。（路透）

尼克森 英首相府會女王

美國前總統尼克森（Richard Nixon，右二）在任期間曾兩次到訪英國，不過他和英女王會面的地點有所不同。1970年，英女王是和時任英國首相希思（Edward Heath，右）一同在首相府和尼克森會面。值得一提的是，尼克遜的前任詹森（Lyndon Johnson），是唯一一位英女王登基60多年來沒有會見的美國總統。（路透）

雷根 首獲授勳美總統

雷根總統（Ronald Reagan）和英女王的會面有很多「第一」。首先，女王1989年授予來訪的他榮譽騎士勳章。雷根當時是數十年來第一位獲得英女王榮譽騎士勳章的美國總統，而且歷史上只有美國共和黨的總統獲得過此榮譽。 圖為1982年6月8日，雷根和伊莉莎白二世在温莎堡的庭院一起騎馬。（路透）

柯林頓 曾3訪白金漢宮

柯林頓（Bill Clinton）在其兩屆美國總統任期內，曾3次到訪白金漢宮，與英女王會面。但有點奇怪的是，英女王並沒有回訪過。（路透）

小布希 燕尾服接見女王

小布希（George W. Bush）在任美國總統期間和英女王見過好幾次面，2007年在白宮接待來訪的女王時也是「盡心」，特地穿上了他甚少穿的燕尾服。（路透）

歐巴馬 白金漢宮舉杯敬

2011年5月24日，英國女王在白金漢宮舉行豪華晚宴，歐巴馬特地穿上很紳士的燕尾服，英女王則是一席高貴白色長裙。兩人在席間舉杯暢飲。(路透)

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