影／冰箱陳年污垢「比馬桶髒」1千萬人看她巧手清潔

一名網友PO出幫奶奶清冰箱的短片，原本滿滿污垢的冰箱，經過她的巧手清潔變得跟新的一樣。（取材自TikTok）

家裡的冰箱如果堆滿雜物或太久沒清理，就會累積一大堆污垢。日前就有一名網友在TikTok 上PO出幫奶奶清冰箱的短片，原本滿滿污垢的冰箱，經過她的巧手清潔變得跟新的一樣，實在讓人大開眼界，影片一出後吸引超過一千多萬人次觀看，網友紛紛直呼「冰箱實在太可怕了！」

來自芬蘭家事達人奧莉（Auri Kananen）在TikTok上擁有超過390萬粉絲，經常分享打掃技巧和清潔冷知識，她也會為弱勢族群免費居家改造，希望能藉由她的巧手，改善弱勢家庭的居住環境。

日前她幫助一對80幾歲的老奶奶清理家中冰箱，從影片中可見，該冰箱一打開內部堆滿污垢及過期食品，奧莉戴上手套先將食物全部拿出，接著再將內部的污垢全部清除，只見冰箱囤積陳年黴菌，甚至要用手才能「拔下來」，畫面一轉奧莉再次打開冰箱竟然清潔溜溜，一點污垢都沒有簡直跟新的一樣。

隨後她也將老奶奶家中的瓦斯爐、櫃子和餐桌都重新打掃一遍，將原本髒亂不堪的家，打掃的換然一新。奧莉在TikTok上表示，「看到打掃完的家裡，真的是讓我幸福哭了，我真的很喜歡幫助別人」。

網友看到後驚訝留言回應，「要是我會直接放棄打掃，直接買新的一台」、「真的太佩服了」、「打掃前的汙垢真的太噁心，打掃完簡直就是新的」、「好有愛心的女孩」、「不得不說真的差很多」、「連奶奶家裡的其他地方都打掃的好乾淨」、「這冰箱感覺比馬桶還髒」、「太可怕了這冰箱」、「冰箱感覺有味道」、「太強了，好希望妳也能來我們家打掃」。