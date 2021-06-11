驚人畫面 印尼「BTS特餐之亂」外送員爆炸湧入麥當勞

南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS）與麥當勞合作，自5月26日起在50個地區推出聯名套餐——The BTS Meal——遂在各國掀起搶購熱潮。從圖中可以看到外送員蜂擁而至到當地一家麥當勞門市取餐，最後印尼當局更要求部分麥當勞門市暫停營業，甚至擔心群聚加劇疫情，而對雅加達的32家麥當勞開出罰單。(Getty Images)

「身為A.R.M.Y，我們不可以讓BTS套餐成為防疫破口...」南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS）與麥當勞 合作，自5月26日起在50個地區推出聯名套餐——The BTS Meal——遂在各國掀起搶購熱潮。當BTS套餐於6月9日在印尼 開賣之後同樣引發熱潮，從圖中可以看到外送員蜂擁而至到當地一家麥當勞門市取餐，最後印尼當局更要求部分麥當勞門市暫停營業，甚至擔心群聚加劇疫情 ，而對雅加達的32家麥當勞開出罰單。

其中，一家位於雅加達甘比爾區的一家麥當勞門市除了湧入外送員，出口也聚集了Army粉絲們（BTS粉絲的稱呼），擠得水泄不通——門市不僅無法容納數百位排隊購買的人潮，就連外送員也在收到訂單後不斷湧入。甘比爾區警察因此要求該門市馬上暫停營業，包括其外送服務，以避免發生群聚感染，加劇印尼原本就不樂觀的疫情現況。

「THE BTS MEAL套餐」。(圖:麥當勞提供)

印尼是東南亞疫情最嚴重的國家，單日確證人數依然高達7千多例，因此當局也不得不再重申提醒：「我們允許商業活動，但同時優先考量防疫措施。」當中，印尼麥當勞高層出面表示：「各位，BTS套餐會一直銷售到7月，大家不用擔心買不到喔！」而BTS的粉絲也互相提醒遵守防疫措施，不要成為「防疫破口」。然而湧入的外送員照片，例如因人潮擁擠而無法做好社交距離，依然是外界擔憂群聚感染的原因所在。

事實上，印尼外送員的收入受到疫情衝擊也大幅度減少。儘管過去一年來當地上班族多被要求在家工作，對送餐的要求有所增加，但外送員依然入不敷出，「有些時候我賺的錢只夠買汽油。」而相比起其他行業，外送員面臨被感染的風險也往往較大，因為每一筆訂單都意味著他們必須跟不同的人接觸，到不同的餐館、與其他的外送員 / 顧客一起排隊，接著在把餐點送到不同的社區。

「在內心深處，我們非常擔心自身健康，尤其在意識到我們工作中必須接觸的人數，我們是多麼地脆弱，但我們別無選擇。」其中一名外送員在去年接受《亞洲電視台》訪問時表示。相比起疫情之前，原本從事摩托車司機的人也開始考慮從事外送服務，以增加額外收入。但是當越來越多人加入外送員服務之後，這也意味著競爭將越來越激烈，因為外送員都深怕錯過任何一個訂單。有些外送員甚至會特意延長工時，期待可能會有人在深夜時「嘴饞想吃宵夜」。

相比起疫情之前，原本從事摩托車司機的人也開始考慮從事外送服務，以增加額外收入。但是當越來越多人加入外送員服務之後，這也意味著競爭將越來越激烈，因為外送員都深怕錯過任何一個訂單。有些外送員甚至會特意延長工時，期待可能會有人在深夜時「嘴饞想吃宵夜」。(Getty Images)

所以這或許也是為何我們會看到外送員湧入麥當勞門市的畫面，一來是蜂擁而至的訂單，二來這一份訂單也是外送員繼續維繫生活的工作。

這一次推出的 The BTS Meal 是麥當勞的品牌行銷活動，透過與知名藝人合作與聯名，進而刺激銷售，且效果極佳。根據《路透社》報導，受到疫情衝擊，麥當勞過去一年的收入大幅下降，因此才會透過「名人代言」與「限時菜單」的方式促銷，吸引粉絲經濟。例如，麥當勞在去年9月就與重量級饒舌歌手Travis Scott合作推出大規模聯名——Travis Scott 套餐、11款T恤、球衣、抱枕、人偶、托盤、便當盒等——除了被視為潮流界具意義的一次跨界聯名，更大大刺激麥當勞銷售量，如其聯名套餐因需求激增一度導致麥當勞的製作原料短缺。

BTS的印尼粉絲們也在網路上發起眾籌活動，希望為外送員提供午餐與食物包，目前已經已經成功籌得約1.51億印尼盾。而為了感謝苦苦排隊等候套餐的外送員們，網路上也開始出現大量粉絲截圖自己提供外送員小費的照片，感謝外送員的服務。(取材自臉書)

BTS在2020年的名人排行榜中位居第47名，而Travis Scott 位居第82名，因此BTS的強大影響力亦為此次聯名套餐的重要考量，尤其其遍佈全球的粉絲基礎。

The BTS Meal包裝是選用BTS的代表顏色「紫色」為主視覺，套餐內容為10塊麥克雞塊、中薯、中杯飲料，其中的亮點包括會搭配由韓國直送的甜辣醬和肯瓊醬，包裝上寫著有Army才知道的專屬用語「보라해」（BORAHAE），意為「紫愛你」。而當然不只有套餐聯名，BTS與麥當勞也推出了各種周邊聯名商品，包括浴袍、毛巾、雨傘等等。

而當BTS聯名套餐在5月26日各國開跑後，一路從美國、巴西、加拿大、墨西哥、澳洲、東南亞各國等掀起熱潮。不只有上述提到的印尼，包括馬來西亞、越南等都一樣引發粉絲購買熱潮。當套餐在5月26日在馬來西亞開賣時，當地的麥當勞門市即出現排隊人潮，網站更一度因為訂單湧入而當機。然而當時適逢當地疫情高峰，網友紛紛抨擊麥當勞不該在此時推出此促銷活動，擔憂該活動將再一次加劇當地疫情。越南雖然一樣掀起「紫色旋風」，但卻耍了大烏龍，將原本要宣傳的BTS海報誤用成另一南韓團體EXO的照片，最終立即撤換海報，並且向雙方粉絲道歉。

「身為A.R.M.Y，我們不可以讓BTS套餐成為防疫破口...」BTS的粉絲也互相提醒遵守防疫措施，不要成為「防疫破口」。然而湧入的外送員照片，例如因人潮擁擠而無法做好社交距離，依然是外界擔憂群聚感染的原因所在。(歐新社)

回到此次掀起的The BTS Meal熱潮，BTS的印尼粉絲們也在網路上發起眾籌活動，希望為外送員提供午餐與食物包，目前已經已經成功籌得約1.51億印尼盾。而為了感謝苦苦排隊等候套餐的外送員們，網路上也開始出現大量粉絲截圖自己提供外送員小費的照片，感謝外送員的服務。

印尼的疫情依然高居不下，政府日前除了宣布第一批優先接種的人為醫療人員和從事公共服務的前線工作者，也在今年2月宣布將把司機 / 外送員納入優先接種的名單裡。考慮到網路訂單在疫情下日漸增多，越來越多人依賴網路訂購雜貨、食物和快遞等，因此接觸各種人群的司機和外送員也必須得到保障，不過印尼政府目前仍未公布相關細節。