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一餐吃2顆粽子出現噁心嘔吐 營養師提醒慢性病要節制

記者吳淑玲／台南報導
新營醫院營養師陳慧珍提醒慢性病民眾，端午節吃粽子注意事項。圖／新營醫院提供
新營醫院營養師陳慧珍提醒慢性病民眾，端午節吃粽子注意事項。圖／新營醫院提供

50多歲患有糖尿病的王媽媽，近日午餐時都吃2顆粽子，血糖值居高不下，還出現噁心、嘔吐的症狀，王媽媽來新營醫院營養室諮詢，經營養師詢問後判斷為粽子食用過多，造成身體的負擔。

衛福部新營醫院營養師陳慧珍表示，粽子是屬於高油脂、高熱量食物，飲食過量會造成腸胃問題，食用時建議搭配蔬菜與蛋白質的食物，且要依腸胃道的健康狀況與飲食份量適量攝取。

陳慧珍建議自行包粽子可把握幾個原則：

1. 餡料選擇應利用少油、少鹽、少糖、少膽固醇、高纖的「四少一高」原則。

2. 減少蛋黃、肥肉的使用，可利用栗子、瘦肉、雞肉、蒟蒻等來代替。

3. 內餡除常見之蛋黃、豬肉、魷魚外，也可加些蔬菜如紅蘿蔔或菇類來增添風味。

4. 五穀雜糧米取代糯米，不僅增加纖維含量，也可減少腸胃的負擔。

5. 製作豆沙粽時，建議將紅豆連皮製作，可增加粽子的纖維質並以植物油取代豬油，減少飽和性脂肪的攝取。

6. 粽子的烹調方法用水煮的較好，可將一些多餘的油煮出，熱量較低。

陳慧珍提醒高血壓、腎臟病、糖尿病等慢性病患，在吃粽子時應注意下列事項：

1. 注意鹽份的攝取量，內餡的調味與沾醬，都應減少使用量。尤其是腎臟病人不可用低鈉鹽（醬油）來取代一般沾醬。

2. 五穀粽的材料大都為含磷量高的食物，腎臟病人也應避免食用。

3. 糖尿病人應注意主食份量的調整及代換，並應搭配青菜的攝取，以增加纖維質的含量，達到血糖控制的原則。

4. 痛風患者須特別注意內餡包有魷魚、干貝、鮑魚等海鮮食材或香菇，還要注意攝取的份量，以免痛風發作。

5. 高血脂病人除注意肥肉、蛋黃、海鮮等食材外，也須注意以豬油製作的甜粽內餡。

6. 多喝白開水或無糖茶類。

7. 適度的運動以消耗多餘熱量。

最後提醒民眾粽子是糯米製品不易消化，尤其是腸胃不適者勿吃太油膩的粽子，並留意份量勿過多，以免消化不良，吃粽子時能搭配青菜與水果等多纖維食物，減少不必要的腸胃道不適症。

糖尿病 血糖 高血壓

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