一路「象」北…雲南北遷象群被拍下雨天在「玩泥巴」

三頭大象將一頭小象緊緊護在中間，醒來後，小象發現自己被卡在裡面動彈不得。這張照片在網路暴紅。（路透）

原本棲息在雲南西雙版納的15頭亞洲象一個月來一路「象」北，經普洱、玉溪等地抵達昆明，現在又轉入玉溪市易門縣活動。無人機拍到象群在玉溪易門縣十街鄉著母舊村，雨中玩泥巴。

央視報導，連續降雨為不斷遷徙的雲南斷鼻象群帶來了別樣的驚喜。牠們在著母舊村找到了一處天然的戶外「浴室」，淌泥水、糊泥臉，在泥湯裡滾來滾去，模樣甚似可愛。

無人知曉牠們到底要去哪裡，何時停下腳步。這群龐然大物對沿途的莊稼田地和農房造成了一定破壞，但在精細的防控措施下，野象並未造成人員傷亡。

大象不時用鼻子捲起被雨水打濕的泥巴給自己的身體乾洗一下。(影片截圖)

在被問及是否害怕象群進村莊時，很多村民表示，「不害怕，自己得到了很好的保護，也懂得怎麼保護自己」。

昆明市夕陽鄉一位村民在接受媒體採訪時說：「我們不惹牠，牠也不會惹我們。大象這個物種已經相當少，一定要愛護它。」

象群進昆明市區了、象群原地休息了、象群進村民家偷吃玉米了、象群排排躺倒睡覺了、象媽媽拼全力助小象翻越高速護欄了、小象誤喝了農家的酒醉倒了………野象遷徙的畫面被媒體、衛星和跟拍的網友上傳到網絡，無論是親歷的村民還是圍觀的網民，大家都對大象保持了極大的愛護與寬容。

有網友說，這幾天每天一睜眼就是「刷」手機 看象群走哪兒了。有評論說，世界看到了雲南的美、中國 人與自然的和諧和中國人的樂觀與愛，這15頭大象成了今年中國最出色的國家宣傳片。美聯社一篇報導說，該象群已經成為「國際明星」。

一些村民還自發捐出自家玉米。「之前在電視上看過大象，我爺爺爸爸那一輩都沒見過大象，聽到大象快到我們村了，一是激動和興奮，二是擔心這邊林子裡面沒吃的，大象吃不飽。」昆明市晉寧區夕陽彝族鄉高粱地村村民唐正芳說。

唐正芳知道大象喜歡吃玉米，就主動聯繫了鄉政府捐出自己種的玉米來幫助投餵大象。

睡覺時，三頭大象將一頭小象緊緊護在中間，醒來後，小象發現自己被卡在裡面動彈不得，幾次起身都沒成功……無人機拍攝到的北遷象群「超萌睡姿」在網絡上刷屏。

大象玩累了，就躺在泥地中睡個懶覺。(影片截圖)

負責監測象群的雲南省森林消防總隊工作人員陳勝瑤介紹，其實象群睡覺時警覺性很高。「牠們各有分工，基本都是三四頭睡，旁邊還有三四頭站著，負責警戒。」他說，每到這個時候，為了不驚擾象群，他們都要將無人機調到最高高度。

對於象群的動向和下一步應對方案，專家分析說，希望象群「迷途」知返，能自己找到一條回原棲息地的路，或重新開闢一條適宜路徑踏上歸途，儘量減少人工干預，防止對其以後的行為活動產生干擾。