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惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

編譯張君堯／綜合報導
美國有對夫妻在離婚後，女兒桑福德的扶養權交到母親手中，而其父親則需按時支付一定金額的贍養費。上月已滿18歲的桑福德在高中畢業的前幾天收到「最後一筆贍養費」，其父親竟然將80000枚一美分硬幣倒在她家前院的草坪上。（取材自推特）
美國有對夫妻在離婚後，女兒桑福德的扶養權交到母親手中，而其父親則需按時支付一定金額的贍養費。上月已滿18歲的桑福德在高中畢業的前幾天收到「最後一筆贍養費」，其父親竟然將80000枚一美分硬幣倒在她家前院的草坪上。（取材自推特）

美國有對夫妻在離婚後，女兒桑福德（Avery Sanford）的扶養權交到母親手中，而其父親則需按時支付一定金額的贍養費。上月已滿18歲的桑福德在高中畢業的前幾天收到「最後一筆贍養費」，其父親竟然將80000枚一美分硬幣倒在她家前院的草坪上，相當離譜。

桑福德指出，當其父親開著車並拖著一台裝滿硬幣的拖車來到她家時，桑福德的母親一開始還認不出是誰，並大聲質問「你在我院子裡倒了什麼」，直到對方回喊道「這是你最後一筆贍養費」後才意識到是已經離婚的前夫。當桑福德放學回家時、簡直不敢相信她所看到的畫面。

桑福德的父親開著車並拖著一台裝滿硬幣的拖車來到她家時，桑福德的母親一開始還認不出...
桑福德的父親開著車並拖著一台裝滿硬幣的拖車來到她家時，桑福德的母親一開始還認不出是誰，並大聲質問「你在我院子裡倒了什麼」，直到對方回喊道「這是你最後一筆贍養費」後才意識到是已經離婚的前夫。（取材自推特）

據悉，上月21日是桑福德父親最後一筆825美元贍養費的截止日期，在此之後桑福德將從畢業、並前往維吉尼亞理工大學就讀。桑福德接受採訪時表示父親的舉動「不僅想讓我媽媽難堪，還想讓我和我姐姐難堪」，直呼這整個過程「令人沮喪」。

不過桑福德和母親隨後也想到如何處理這筆「鉅款」，他們隨後將總額逾800美元的硬幣捐贈給專門為家庭暴力、性暴力和人口販賣倖存者提供服務的「Safe Harbor Shelter」，該組織10日也證實收到這筆捐贈，該組織的執行董事伊斯特（Cathy Easter）也稱讚桑福德將他父親這種消極的行為轉變成正面作為。

來源：WTVR CBS 6

更有趣的是，在這則故事受到報導後，吸引更多民眾以桑福德一家為由、向「Safe Harbor Shelter」進行捐贈，目前金額已超過5000美元。桑福德得知後也表示雖然父親的行為對家庭造成破壞，但她為自己後續作爲所引發的正面回饋感到自豪。

桑福德的父親開著車並拖著一台裝滿硬幣的拖車來到她家時，桑福德的母親一開始還認不出...
桑福德的父親開著車並拖著一台裝滿硬幣的拖車來到她家時，桑福德的母親一開始還認不出是誰，並大聲質問「你在我院子裡倒了什麼」，直到對方回喊道「這是你最後一筆贍養費」後才意識到是已經離婚的前夫。（取材自推特）

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