百萬朵鮮花 這個周末「佔領」曼哈頓街頭

熨斗大廈前的花藝裝置。取自L.E.A.F官網

隨著經濟重啟與夏天來臨，紐約市 正逐漸恢復生機，重拾大蘋果繽紛魅力，各項活動相繼登場，民眾終於尋回過去一年被疫情 奪走的生活樂趣。這個周末，就有一項別具意義的鮮花快閃活動將在曼哈頓街頭上演，一百多位花藝設計師將以一百萬朵鮮花，要讓紐約客處處驚豔。

用鮮花療癒整座城市的花藝設計師劉易士．米勒。Getty Images

還記得去年四月紐約疫情正熾、確診與死亡人數節節攀升之際，一夜之間在某個醫護人員常經過的路口，垃圾桶開出滿滿的鮮花，撫慰了無數紐約客的心。這位用鮮花療癒整座城市的人，是在紐約住了近20年的花藝設計師劉易士．米勒(Lewis Miller)，他說自己只想告訴大家，「別放棄，只要花還開，春天就一直在」。

劉易士．米勒另一花藝作品「The Crosby Cat」。取自L.E.A.F官網

這次的鮮花節米勒自然也沒錯過，催生此活動的L.E.A.F組織創辦人莫伊拉．布雷斯林(Moira Breslin)第一時間便找上他，選在經濟重啟時刻舉辦，是希望為在疫情中受重創的花店、花藝師們加油打氣。米勒說，鮮花產業與人們的社交活動脫不了關係，在居家隔離期間，「這一行幾乎整個被摧毀了」。

劉易士．米勒的花藝作品「The Alamo」。取自L.E.A.F官網

從周五(11日)的午夜起，上百位花藝師將在靠近雀兒喜市場的肉品加工區附近，以百萬多朵鮮花打造的裝置藝術將布滿14街廣場（14th Street Square）、切爾西三角（Chelsea Triangle）和甘斯沃特廣場(Gansevoort Plaza)等地；甘斯沃特廣場還將變身為歐式花卉廣場，高逾6英尺的25根花柱，也將聳立在這個公共空間內；從Theory到Dante等數十家商店和餐廳的店內、店外也將布滿鮮花裝置。

多家餐廳內部也用鮮花來裝飾。取自L.E.A.F官網

布雷斯林是從倫敦 來到紐約，她受到倫敦切爾西花展以及阿姆斯特丹鬱金香節的啟發，萌生在紐約舉辦類似活動的想法。她說，「我當時想，紐約應該也有一個」；而原本應在去年舉辦的活動，因疫情延宕，至今才有機會推出。

更多紐約鮮花節活動內容與部分裝置的地點，詳見L.E.A.F官網https://www.leafflowershow.com/。