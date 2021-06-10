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俄羅斯辦「懲戒系統小姐選美」 12位最美女獄警爭冠

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，並在日前釋出入圍名單，讓俄國12位最美麗獄警角逐第一名寶座。圖為其中三位決賽入圍者。取材自 pda.fsin.gov.ru
俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，並在日前釋出入圍名單，讓俄國12位最美麗獄警角逐第一名寶座。圖為其中三位決賽入圍者。取材自 pda.fsin.gov.ru

俄羅斯的聯邦監獄署（Federal Penitentiary Service）正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」（The Miss Penal System Contest 2021），並在日前釋出入圍名單，讓俄國12位最美麗獄警角逐第一名寶座。

每日郵報與俄國官媒RT報導，參賽的女獄警必須拍攝4部短片，主題包含自選舞蹈、宣揚職業與俄羅斯美景及裝扮成博物館展出的人物。此外，也要上傳她們身穿獄警制服與晚禮服的照片，供男性占多數的裁判小組評選與民眾線上投票。

報導指出，近100人報名參加「懲戒系統小姐」選美，12位入圍者則是各區預賽的勝利者。她們來自全俄羅斯各地，包含極北的莫曼斯克與遠東的庫頁島（Sakhalin），勝利者將於11日晚間出爐。

女權運動分子克拉西爾尼柯娃（Nastya Krasilnikova）稱此活動「不幸」，會鼓勵民眾把參賽者視為純粹的物品，「能受到欣賞、能受到覬覦，但在其他任何方面都沒意思」。

入圍者名單網址：https://fsin.gov.ru/polls13/index.php?VOTE_ID=378&view_result=Y

俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，參賽的女獄警必須拍攝...
俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，參賽的女獄警必須拍攝4隻短片，主題包含自選舞蹈、宣揚職業與俄羅斯美景及裝扮成博物館展出的人物。圖右一為其中一位參賽者。畫面翻攝：YouTube/МИСС УИС
俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，參賽的女獄警必須上傳...
俄羅斯的聯邦監獄署正舉行「2021年懲戒系統小姐選美比賽」，參賽的女獄警必須上傳身穿獄警制服與晚禮服的照片，供裁判小組評選與民眾線上投票。圖為至10日在線上投票暫居第一，來自西伯利亞南部圖瓦共和國的莎特（Diana Sat）中尉。取材自Fsin.gov.ru/polls13

入圍 俄羅斯 俄國

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