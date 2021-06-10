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日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

記者黃保慧／綜合報導
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

39歲日本G奶寫真女星熊田曜子於上月31日透過事務所決定與丈夫離婚，表示5月18日遭老公家暴，正委託律師辦理離婚手續。而最新一期「週刊文春」報導，熊田曜子的老公否認是「家暴男」，更反控熊田曜子在外有對象，還被他抓個正著，直指她從今年4月開始行為舉止就很反常。

「女性Seven」曝光熊田曜子被家暴時的錄音檔，熊田在丈夫的床上準備與他溝通時，卻被趕離房間，她準備去別間房間，老公就走入房間開始呼喝熊田，從錄音檔聲音可聽見，熊田要求老公不要再說想打她，不然會怕到無法對話，當丈夫講到熊田出軌的事情後，就破口大罵，失控表示會想殺死她，接著就出現撞擊物件以及掌摑的聲音，熊田哭著表示很痛而且要求停手。熊田的親友透露熊田被家暴後立即到醫院求醫，左眼眼球被打傷和結膜出血。

「女性Seven」曝光熊田曜子被家暴時的錄音檔。（取材自Instagram）
「女性Seven」曝光熊田曜子被家暴時的錄音檔。（取材自Instagram）

又有另一日媒透露，熊田曜子的丈夫為了找老婆出軌的證據，在家裡裝置了錄音機，懷疑老婆的外遇對象就是富士電視台「NONSTOP!」的工作人員，甚至跑去找對方對質。熊田丈夫又透露在太太的手袋中找到女性自慰器，經化驗後證實上面有別的男性的精液，於是認定熊田出軌，不過，熊田曜子的經紀人則表示，不論是和工作人員外遇還是有自慰器這件事，都不是事實。

家暴 日本

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