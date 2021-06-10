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影／跳傘員安全帶沒繫好 路人發現喊「別跳」救了小命

編譯中心／綜合報導
眼尖路人發現跳傘員安全帶沒繫好，在他跳下前大喊制止。(取材自TikTok)
眼尖路人發現跳傘員安全帶沒繫好，在他跳下前大喊制止。(取材自TikTok)

網友skydiving.is.lit 6日在社群平台分享一段陌生人拯救低空跳傘者的影片，影片上標註著文字：「這個人差點死了，而且欠另一個人一杯啤酒。」

畫面顯示跳傘者身上繫著安全帶和降落傘，站在橋的邊緣。正當他要從橋跳下去時，橋邊陌生人發生異狀大喊：「停，停，停」原來陌生人發現跳傘者沒有正確繫好安全帶，如果就這麼跳下去，可能直接送命。

這名操著澳洲口音的陌生人走到橋邊對跳傘員說：「趕快離開橋，你腿上的帶子沒有繫好啊。你真是XX的蠢蛋。老天爺，快回家，今天晚上快從橋上下來。」接著陌生人又補了一句：「今晚不准跳，你欠我一杯啤酒。」

網友Justin說：「我在影片一開始就看到異狀了。感謝陌生人化解危機。我很困惑為什麼跳傘員自己或其他人都沒發現呢？」網友Carson Capaul認為：「這種舉手之勞的事比人們想得要容易多了。大家都該多花一秒鐘留意所有重要的事。」

@skydiving.is.lit

#fails #basejump #australiansbelike

♬ original sound - Skydiving is Lit

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