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中國老闆最多姓氏前5名 猜你排第幾？

記者蔡敏姿／綜合報導
「富比世」雜誌2021年富豪榜，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成為中國首富。(取材自微博)
「富比世」雜誌2021年富豪榜，農夫山泉董事長兼總經理鍾睒睒成為中國首富。(取材自微博)

想當老闆嗎？猜猜姓什麼更容易當老闆，根據天眼查上的公司信息統計估算，排在最前面的五個姓氏，依次是王、李、張、劉、陳，占據中國全國戶籍總人口30.8%的五大常見姓氏，當老闆也在常理之中。

DT財經報導，簡單說，要是在飯店裡大喊一聲「王總」、「李總」、「張總」，那回頭率估計就和在廣東喊「靚仔」、「靚女」一樣高。

此外，這跟地域也有些關係，根據官方數據，截止今年3月底，浙江省共有各類市場主體816萬戶，按現有常住人口規模計算，相當於每八個浙江人裡就有一個是老闆。

對比中國公安部今年2月新發布的全國百家姓排名數據發現，法定代表人的姓氏排名和百家姓整體差別不大。比百家姓排名高出最多的五個法定代表人姓氏分別是，戴、金、錢、顧、葉。

從目前還在正常營業的公司數量占比來看，姓氏汪、韋、陶、錢的表現不錯。這些姓氏的老板開過的公司數量不一定多，但有超過一半公司還在正常運轉，意味著他們的運營能力還不錯。

另外，從知識產權如專利信息、作品著作權、軟件著作權的數量來看，「柴」和「穆」這兩個小眾姓氏勢頭很猛，直接衝進擁有知識產權數量最多的姓氏榜單前十名。

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