棒球／真的假的？美大學生上演不可思議攀牆美技

南阿拉巴馬大學的21歲外野手威爾森(Ethan Wilson)可能不在大聯盟各隊的第一輪選秀雷達中,不過球探們將對此有所改觀,他9日攀牆接殺一顆即將形成全壘打的深遠飛球,展現了過人的防守天賦。

在今天與南佛羅里達大學的比賽中,威爾森所屬的南阿拉巴馬大學3局上僅以1分領先,此時岡薩雷茲(Nick Gonzalez)在一壘有人時擊出中左外野深遠飛球,眼看就要飛越全壘打牆,結果威爾森縱身一躍,乾淨俐落地化險為夷。

ARE YOU SERIOUS @ewils5?!?!!!! Mr. Wilson robs a two-run USF home run in T3!#Something2Prove pic.twitter.com/5pbeMlnmfx