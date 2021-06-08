棒球／真的假的？美大學生上演不可思議攀牆美技

美國南阿拉巴馬大學的21歲外野手威爾森（Ethan Wilson）攀牆接殺即將形成全壘打的深遠飛球，展現了過人的防守天賦。(取材自推特)

南阿拉巴馬大學的21歲外野手威爾森（Ethan Wilson）可能不在大聯盟各隊的第一輪選秀雷達中，不過球探們將對此有所改觀，他9日攀牆接殺一顆即將形成全壘打的深遠飛球，展現了過人的防守天賦。

在今天與南佛羅里達大學的比賽中，威爾森所屬的南阿拉巴馬大學3局上僅以1分領先，此時岡薩雷茲（Nick Gonzalez）在一壘有人時擊出中左外野深遠飛球，眼看就要飛越全壘打牆，結果威爾森縱身一躍，乾淨俐落地化險為夷。

ARE YOU SERIOUS @ewils5?!?!!!! Mr. Wilson robs a two-run USF home run in T3!#Something2Prove pic.twitter.com/5pbeMlnmfx — South Alabama Baseball (@WeAreSouth_BSB) June 7, 2021

南阿拉巴馬大學推特 帳號以「真的假的？」為題公開這不可思議的Play，將於7月11到13日的大聯盟選秀會上，官網將威爾森排在第32順位，正好是第一輪尾端，或許在這個令人印象深刻的防守美技後，選秀順位有機會再次攀升。

在這場與南佛羅里達大學的比賽中，威爾森所屬的南阿拉巴馬大學3局上僅以1分領先，此時岡薩雷茲（Nick Gonzalez）在一壘有人時擊出中左外野深遠飛球，眼看就要飛越全壘打牆，結果威爾森縱身一躍，乾淨俐落地化險為夷。

南阿拉巴馬大學推特帳號以「真的假的？」為題公開這不可思議的Play，將於7月11到13日的大聯盟選秀會上，官網將威爾森排在第32順位，正好是第一輪尾端，或許在這個令人印象深刻的防守美技後，選秀順位有機會再次攀升。