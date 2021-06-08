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為募款脫了 4辣妹穿內衣攀英國第二高峰 網批：搏版面

編譯中心╱綜合報導
英國4位女性好友為了幫心理健康慈善機構Rethink募款，穿著胸罩和內褲攀登了英國第二高峰斯諾登山。此為示意圖。(Getty Images)
英國4位女性好友為了幫心理健康慈善機構Rethink募款，穿著胸罩和內褲攀登了英國第二高峰斯諾登山。此為示意圖。(Getty Images)

英國4位女性好友簡特絲班（Abi Gentle-Spens）、卡恩絲（Maria Cairns）、 特娜（Lorna Turner）以及戴芙（Cassie Davey）為了幫心理健康慈善機構Rethink募款，上月29日穿著胸罩和內褲攀登了1085公尺高、英國第二高峰斯諾登山。

英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）報導，她們耗費4個半小時攻頂，並在山頂乾杯慶祝。

26歲的戴芙坦承最初有點害怕，但到現場就決定做該做的事。她表示：「每個人都是獨一無二的，不用在乎人們的想法。」37歲的特娜則提到：「我們想展現對於身體的自信，如果我們能做到，其他人也可以做到，希望人們更有自信。」

但是網友Mrs Sarcy批評四位女性的作法只是為了搏版面：「我朋友上周也為了幫一位患有卵巢癌的女孩募款而攀登斯諾登山。朋友最後募集到大量資金，而且穿著衣服。她們四人顯然是為了引起注意。」

網友Pasofino7577也認為：「這整件事與心理健康無關，反而比較像是『看看我，看看我，看看我的身體，看看我的生活。』真的很可悲！請穿上你的衣服。」

不過網友Hanty力挺四女子的作為表示：「女孩們太棒了！這邊出現很多忌妒你們的愚蠢酸民。」網友Beenice也說：「這些人嘗試做些好事，很多網友卻貶低這一切。」

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