為募款脫了 4辣妹穿內衣攀英國第二高峰 網批：搏版面

英國 4位女性好友簡特絲班(Abi Gentle-Spens)、卡恩絲(Maria Cairns)、 特娜(Lorna Turner)以及戴芙(Cassie Davey)為了幫心理健康慈善機構Rethink募款,上月29日穿著胸罩和內褲攀登了1085公尺高、英國第二高峰斯諾登山。

英國媒體「每日郵報」(Daily Mail)報導,她們耗費4個半小時攻頂,並在山頂乾杯慶祝。

Four brave women take on Mount Snowdon dressed in nothing but their underwearhttps://t.co/z6Gp9HRYp3 pic.twitter.com/MN0959PEVS