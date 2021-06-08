破冰前奏？傳英女王主動邀哈利下月共進午餐

面對哈利王子與妻子梅根對外爆料王室種種內幕，女王似乎不怨恨哈利，還主動向哈利示好，邀他共進午餐。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 日前接受專訪指控王室有種族歧視後，引發外界譁然，但女王伊莉莎白二世似乎不怨恨哈利，還邀請哈利下個月從加州飛回英國參加黛安娜王妃雕像揭幕儀式時，與自己共進午餐。

王室消息人士稱，女王如往常一樣大人有大量，而共進午餐將是他們討論事情的好機會，並透露女王在哈利與梅根於4日誕下二胎「莉莉貝」（Lilibet）之前即發出邀請。

若消息屬實，這將是哈利在一年多前宣布退出英國王室以來，首次與女王面對面私下談話。

哈梅愛女「莉莉貝」 挨批命名大不敬

不過哈利與梅根日前公布愛女全名為莉莉貝．莉莉黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），結合奶奶伊莉莎白二世女王的暱稱和母親黛安娜的名字，想向她們致敬，卻引起英國民眾、梅根死對頭批評。

由於「莉莉貝」是女王的小名，只有丈夫菲立普親王還可以稱她是「我的莉莉貝」，菲立普親王才去世不久，英國網友痛批哈利不只對祖母不敬，還觸動她才剛喪夫的傷心事，實在不妥。

哈利與梅根3月接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，梅根當時表示，在她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視問題。

此外，哈利日前在美國男星戴克斯薛普的播客節目上還表示，自己不得不打破一連串痛苦的循環，保護兒女們不要有跟他一樣的成長環境，並直接點名父親查理王子「以自己曾被對待的方式」對待自己，還說光是想到要飛回英國就足以讓他感到恐懼； 相較之下，女王曾明確表示，哈利與梅根永遠都會是「備受喜愛的家族成員」。