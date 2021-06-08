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健康過端午 專家提供粽子聰明購5妙招

記者黃惠群／台北報導
端午將至，國健署分享網購粽子5妙招。圖／本報資料照片
端午將至，國健署分享網購粽子5妙招。圖／本報資料照片

端午節將至，全國延長第三級防疫警戒至6月28日，指揮中心指揮官陳時中昨日表示，餐飲一律改為外帶。為讓大家能健康居家過端午，台灣衛福部國民健康署提供粽子線上聰明購小撇步、分享吃粽小技巧。

國健署社區健康組組長羅素英指出，市售粽子種類琳瑯滿目，較常見的有北部粽、南部粽、粿粽和甜口味粽子等，其中「北部粽」將糯米經過油的拌炒，加入較多油蔥，用油量較高；甜口味粽子則以豆沙餡最為常見，因會額外加不同量的糖及油，而有不同熱量差異。

為了健康吃粽子，避免攝取過多熱量、營養攝取不均，羅素英提醒，民眾選購時要留意，吃1顆內含蛋黃、豬肉的傳統粽子，需要做3小時的家事（如掃地、拖地等），才能消耗600大卡的熱量，並要照著「我的餐盤」口訣吃，就可以吃粽不增重。

疫情下需減少不必要外出，為方便民眾線上選購粽子，國健署提供以下5個妙招：

第1招：享用不過量

粽子份量越大，相對熱量會越高，羅素英建議，可選擇「中」或「小」份量的粽子。並儘量作為正餐享用，不要當成點心食用，避免攝取過多熱量。

第2招：看清營養標示與成分

「裡面是包什麼肉？瘦肉還是肥肉？」、「五穀米還是糯米？」羅素英表示，選購粽子時應該留意其中的成分組成，她說明，餡料可選擇油脂含量較低的豆製品、菇類、栗子或瘦肉類，取代高油脂的三層肉或五花肉，減少油脂、熱量攝取。

大多數粽子都是以糯米製作，如果想要增加纖維攝取量，可以選購五榖米或糙米等製作的粽子。

第3招：少沾料少負擔

羅素英透露，「單純吃，其實比較吃得到粽子的風味」，一般吃粽經常搭配醬料，如辣椒醬、甜辣醬、醬油膏等，鈉含量均較高，建議以不沾醬為佳或限量使用。

吃鹼粽時，為了增加風味，常會沾砂糖、果糖或蜂蜜等，容易讓添加糖的攝取超過每日總熱量10%之建議。羅素英提醒，有高血壓、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病患者，食用時應更加注意。

第4招：正餐要配蔬果、餐間配牛奶堅果

若將粽子作為正餐，食用時記得減量餐點中的主食、肉類及油脂類，並搭配超過半碗的蔬菜和拳頭大的水果，可攝取維生素、礦物質和纖維，又能增加飽足感。

根據「我的餐盤」六大類營養原則，餐間可喝牛奶、搭配少量堅果當點心，才能補足一日所需的營養。

第5招：細嚼慢嚥避免消化不良

羅素英說，糯米加上高油脂食物會延長胃腸排空時間，容易發生胃酸過多、腹脹氣等消化不良的情形，「食用時應細嚼慢嚥，適量攝取」，並且善用調整食材搭配的技巧，不要每餐吃粽子，可換不同主食，才能攝取均衡營養。

她並提醒，疫情下過端午節，除要攝取均衡營養，建議每日也要從事居家運動，增加抵抗力，才能抵禦病毒侵襲。

端午節 疫情 牛奶

上一則

端午防疫糖友健康吃 營養師推三大原則

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