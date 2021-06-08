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澳洲最大恐龍出土「南方泰坦巨龍」認定為全新物種

編譯徐榆涵／即時報導
圖為新恐龍物種「南方泰坦巨龍」的構想圖。(取材自澳洲昆士蘭博物館)
圖為新恐龍物種「南方泰坦巨龍」的構想圖。(取材自澳洲昆士蘭博物館)

澳洲科學家近日認定2007年出土的恐龍化石為澳洲史上最大恐龍，並稱呼牠為「南方泰坦巨龍」（Southern Titan），此新物種的學名為「Australotitan Cooperensis」，是全球15種體型最大的恐龍之一。

研究人員表示，這一件南方泰坦巨龍化石身高估計可達6.5公尺，身長則為30公尺，和一個籃球場差不多，重量則可重達7.4萬公斤，與澳洲北部出土的另外三種、生活在9200萬至9600萬年前的白堊紀蜥腳類恐龍有密切關係。

蜥腳類恐龍是以體型而聞名的草食性恐龍，頭很小，脖子和尾巴都很長，腿則跟柱子一樣粗。研究員說，南方泰坦巨龍與溫頓巨龍（Wintonotitan）、迪亞曼蒂納龍（Diamantinasaurus）和草原龍（Savannasaurus）有密切關聯，並表示，「看來澳洲最大恐龍是這個幸福大家庭的其中一員」。

澳洲昆士蘭博物館（Queensland Museum）和埃羅芒加自然歷史博物館（Eromanga Natural History Museum）的研究人員7日在《PeerJ》雜誌上發表論文詳細介紹這個標本。

據報導，研究人員在研究這隻恐龍時，以開挖處附近的「庫柏河」來為之命名，因此這隻恐龍又有「庫柏」的綽號。而在開挖和分析的過程中，由於骨頭位置隔得很遠、化石狀態脆弱和體型相對較大，因此判定過程相當漫長，所幸許多遺骸被發現時都完好無損。

化石於2007年被發現，由恐龍研究人員羅賓（Robyn）和麥肯齊（Stuart Mackenzie）的小孩，在父母位在昆省內陸一處養牛場挖到第一塊骨頭，此後10餘年間不斷地挖掘和判定物種，最後才確認這是澳洲歷來出土的最大恐龍。

麥肯齊表示，很高興，在她發現第一隻南方泰坦巨龍這麼多年後，牠終於有了名字和科學描述，在澳洲恐龍的記錄簿上也有了一席之地。

恐龍 澳洲 博物館

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