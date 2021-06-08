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就是看不順眼？梅根女兒取名「莉莉貝」又被罵大不敬

記者蘇詠智／綜合報導
梅根與哈利繼生了兒子亞契後，再添了一個女兒。(路透資料照片)
梅根與哈利繼生了兒子亞契後，再添了一個女兒。(路透資料照片)

英國哈利王子與妻子梅根宣布為剛出生的小女兒命名為莉莉貝"莉莉"‧黛安娜‧蒙巴頓—溫莎，結合奶奶伊莉莎白二世女王的暱稱和母親黛安娜的名字，想向她們致敬，但兩人之前受訪一再批評王室的內部運作，激起英國人民強烈反感，因而看似溫馨的命名理由，在英國人眼裡就是不順眼，抨擊他們對女王大不敬。

伊莉莎白二世女王因為年幼時發不出自己名字正確的讀音，把「伊莉莎白」講成了「莉莉貝」，長輩覺得相當可愛，自此「莉莉貝」變成她的小名，然而她成年後登基為女王，家中大多數人是不敢這樣稱呼她，只有丈夫菲立普親王還可以稱她是「我的莉莉貝」，菲立普親王才去世不久，英國網友痛批哈利不只對祖母不敬，還觸動她才剛喪夫的傷心事，實在不妥。

也有人將砲火射向梅根，嗆她怎麼不用自己母親的名字來致敬，而一向視她為死對頭的英國名嘴皮爾斯摩根更沒放過這個機會，直指這名字充滿心機，明眼人都看得出來用意。

其實外界大都認為哈利此舉是向王室示好、不想彼此的裂痕繼續擴大，知情人士亦表示哈利其實在還沒碰上梅根、尚未成家前就一直想著若是日後有女兒，在命名時要向奶奶致意，因為他和奶奶向來很親，他對梅根提出莉莉貝這個名字，梅根很喜歡，就這麼決定了，可是他固然有跟女王提過要如何為女兒取名，卻沒有徵求女王的允許，讓不滿他的英國民眾、名嘴撿到槍。

往好處看，哈利與梅根在聲明中就已經表明以後女兒不會用那麼一長串的全名，大家可以只叫她莉莉，久而久之，人們就不一定會清楚莉莉其實是從女王的小名「莉莉貝」而來，至少目前王室官方回應都是祝福、喜悅，沒有太大反感，人們也不宜再瞎起鬨，家和萬事興還是比較讓人樂見。

莉莉貝 英國 梅根

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