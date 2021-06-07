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佛州遭鱷魚咬破頭 男頭上釘34根鋼釘：像被船猛力一擊

編譯中心／綜合報導
男被鱷魚咬破頭，頭上釘34根鋼釘。（取材自臉書@Jeffrey Heim）
男被鱷魚咬破頭，頭上釘34根鋼釘。（取材自臉書@Jeffrey Heim）

美國25歲男子漢姆（Jeffrey Heim）上月31日在佛羅里達州Myakka河遭到鱷魚襲擊後很幸運活下來。醫生在他頭上釘了34根鋼釘，他的手也被鱷魚咬傷暫時無法行動。大難不死的他直言：「一切發生太快，我完全無力招架。」

美國有線電視新聞網CNN報導，漢姆當時在河裡自由潛水尋找鯊魚牙齒化石，當他浮出水面時，鱷魚咬住並拉扯他。漢姆說鱷魚移動很快，被牠咬到「感覺就像被船猛力一擊。我以為自己會死在那裡。」

報導指出，漢姆下水前什麼也沒看到，但下水後約45秒就被鱷魚攻擊。漢姆受傷後趕緊爬到河岸附近的餐廳求救。漢姆透露他入院後意識到自己能活下來真的很幸運，整個情緒大崩潰：「我大哭一、兩個小時。我就是無法停止哭泣，感謝上帝。」

他表示住院一天半後傷口消腫許多，目前仍在服用抗生素防止感染。儘管漢姆的傷勢很嚴重，但他希望攻擊他的鱷魚沒有被殺死，因為他認為鱷魚會攻擊他是因為誤認他的身分。

漢姆提到自己喜歡潛水尋找鯊魚牙齒，並以此發展自己的事業。他也很享受與野生動物共處，表示鱷魚攻擊事件讓他學到更多：「理解在牠們嘴裡是什麼感覺。」

佛羅里達州魚與野生保育協會（The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）指出，短吻鱷4月開始求偶期，且隨著氣溫高升行動會變得更加活躍。協會估計佛羅里達州約有130萬隻短吻鱷，在所有67個郡都可以找到這種爬行動物。2020年發生12起鱷魚襲擊人類，最後一次致命襲擊發生在 2019年。

漢姆表示潛水尋找化石是他放鬆的方式，他將找到的牙齒化石做成首飾後出售，並捐贈部分收益來推動鯊魚保護工作。他計劃在身體康復時繼續潛水，但會遠離鱷魚攻擊他的Myakka河。

佛羅里達州 美國

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