我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TIFA復談有望？布林肯稱正進行與台貿易投資對話

世界日報專訪／楊安澤：沒有敗選準備 因為我終將勝選

鬍渣搭亂髮好帥！18歲羅密歐貝克漢成為聖羅蘭代言人

記者吳曉涵／台北報導
羅密歐貝克漢成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG
羅密歐貝克漢成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。圖／摘自Saint Laurent IG

今年年初，大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐貝克漢登上了個人第一個時尚雜誌封面，大秀一身肌肉展現十八歲男孩的陽光帥氣。時隔幾個月，他又多了新的時尚代言人身份，成了Saint Laurent秋冬系列的廣告主角。這也是他繼多年前兩次代言BURBERRY之後，第二次入鏡時尚精品廣告。

羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐...
羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG

講到Saint Laurent上一位名人男性代言人，要回溯到2019年的基努李維，這次品牌也比照當初突然在官方IG發布的方式，昨晚正式刊登出了羅密歐貝克漢的照片，一樣是由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello主導和攝影師David Sims⁣掌鏡，一貫的黑白風格，頂著一頭率性亂髮的羅密歐還留著鬍渣，超有男人味，身上穿著印花襯衫配圓點點領帶，又保有可愛俏皮的優雅。

羅密歐貝克漢入鏡BURBERRY 2014耶誕廣告，酬勞據傳約莫兩百萬新台幣。圖...
羅密歐貝克漢入鏡BURBERRY 2014耶誕廣告，酬勞據傳約莫兩百萬新台幣。圖／BURBERRY提供

其實在貝克漢一家四個孩子中，羅密歐一直都被外界認為長得最像媽媽維多利亞，而他的穿搭品味也早在兒童時期就被GQ雜誌的時尚排行榜認可，算是完美遺傳時尚設計師老媽的好基因和好品味。另外，回想Saint Laurent去年在巴黎舉辦的2020秋冬秀，邀請嘉賓是羅密歐的大哥布魯克林，這次代言人不找他反而找弟弟，似乎有一點點尷尬。

羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐...
羅密歐貝克漢今年初登上義大利《L'Uomo Vogue》雜誌封面。圖／摘自羅密歐貝克漢IG

肌肉 攝影 基努李維

上一則

iPadOS 15更個人化更多工 「快速備忘錄」隨時記下靈感

延伸閱讀

甄子丹接「捍衛任務4」 和基努李維齊抗敵

甄子丹接「捍衛任務4」 和基努李維齊抗敵
羅密歐與茱麗葉的前世今生

羅密歐與茱麗葉的前世今生
王力宏45歲「狂野」慶生… 辮子造型撞臉基努李維

王力宏45歲「狂野」慶生… 辮子造型撞臉基努李維
甩油膩大叔 44歲言承旭再現男神丰采

甩油膩大叔 44歲言承旭再現男神丰采

熱門新聞

丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
謝心遙在鋼琴前留影。（孫亦心提供）

最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

2021-06-04 00:35
夫妻大打出手，雙雙從陽台摔落地面。(影片截圖)

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

2021-06-02 04:45
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

2021-06-02 06:04
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗。（Getty Images）

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

2021-06-03 07:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」