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識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 1.8萬美元成交

聯合新聞網／綜合報導
藝術家先前在廣場方框內展出的隱形作品。（取材自Instagram）
藝術家先前在廣場方框內展出的隱形作品。（取材自Instagram）

有些人可能會認為義大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在5月的拍賣會上以1萬5000歐元（約1萬8350美元）的價格售出。

67歲加羅這件名為「我是（Io Sono，英文譯作I am）」的作品不以任何物質形式存在。加羅解釋創作理念：「根據海森堡的不確定原理（uncertainty principle），空白只不過是一個充滿能量的空間，即使我們清空它，虛無仍有重量，因此虛無具有能量，可以凝聚並轉化為粒子，形成我們。」

新聞網站TheNationalNews報導，加羅的作品上個月由義大利拍賣行Art-Rite售出。拍賣前估價為6000至9000歐元（約7340至1萬1010美元），最後成交金額遠超過預期。

買家會收到了一份由加羅簽名並蓋章的證書，以及展示作品的說明書。作品將在152公分乘以152公分的空間中展示，不受其他物體的阻礙。

報導指出，這件藝術品及價格引起一些人的關注，但加羅堅持己見並解釋說，在空間中展示雕塑能將「思想密度集中在一個精確的點上」。

網友fercho_macias_caloca表示：「我家有相同的雕塑。」網友cangrejo.drifter則說：「我想以1兆美元買這座雕塑，但會用無形的錢。您意下如何？」

雕塑 拍賣 義大利

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