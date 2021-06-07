我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

影／寵物壁虎手舞足蹈「等飯飯」 最後一幕網笑翻

編譯中心／綜合報導
日本一位網友的壁虎等著餵食，興奮的攀在牆邊手舞足蹈。（截圖自推特）
日本一位網友的壁虎等著餵食，興奮的攀在牆邊手舞足蹈。（截圖自推特）

俗話說「吃飯皇帝大」，不只是人，許多寵物對吃飯一事都相當執著，經常會在進食的時候，不經意地流露出興奮之情。日本最近就有位網友，分享飼養的壁虎因為期待吃飯，竟然開心到有如跳起舞來一般。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本推特網友nene日前分享一段影片，影片中，nene正準備餵食他所飼養的豹紋壁虎，沒想到準備要進食的壁虎顯得非常興奮，兩隻前腳攀爬在寵物箱的牆壁上，兩隻後腳則不斷擺動，一副手舞足蹈的模樣。

nene表示，這隻壁虎通常沒有這麼大的反應，他自己看到之後也是嚇了一跳，一邊笑著一邊把畫面拍下來。當然除了拍攝之外，他也盡到了主人的責任，好好的將飼料餵食給這隻興奮的壁虎。

網友們見到影片，紛紛表示「好好笑喔」、「好像裡面有人在操作一樣」、「太可愛了吧」、「陽光角色」、「彷彿能聽到『快給我吃的，我肚子餓等不及囉』」、「好像某種玩具一樣」、「看得我都想養一隻了」、「我的心被擄獲了」、「搖啊搖、搖啊搖」、「最後撞到下巴了笑死」。

日本 推特

上一則

「路怒族」小車槓上大卡車 驚險過程全都錄

下一則

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 1.8萬美元成交

延伸閱讀

邂逅的海（三）

邂逅的海（三）
加密幣暴跌 團體赴特斯拉工廠抗議 籲馬斯克專心造車

加密幣暴跌 團體赴特斯拉工廠抗議 籲馬斯克專心造車
跟進歐盟 日本研擬夏季發行疫苗接種證明書

跟進歐盟 日本研擬夏季發行疫苗接種證明書
仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照

仿效歐盟規格？日經：日本政府今夏擬推疫苗護照

熱門新聞

丹麥廣播電台記者費雪年初前往一家換妻俱樂部採訪時，竟跟一名男子邊發生性關係、邊進行訪談，事後製作新聞則毫不避諱地剪進這個橋段，連自己的大聲呻吟聲都收錄進去，受訪時則坦言「我的部分工作就是深入了解一個不是每個人都有機會看見的世界」。取材自推特

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

2021-06-01 05:51
謝心遙在鋼琴前留影。（孫亦心提供）

最年輕演奏者 3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

2021-06-04 00:35
夫妻大打出手，雙雙從陽台摔落地面。(影片截圖)

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

2021-06-02 04:45
蔡依林的「甜秘密」MV累計拿下11個國際獎項。圖／凌時差提供

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

2021-06-01 07:12
紐約曼哈頓一名男演員，過去因家中食物頻空消失，偷偷裝設了攝影機，卻驚見家中藏有陌生女子。翻攝自YouTube

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

2021-06-02 06:04
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗。（Getty Images）

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

2021-06-03 07:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光