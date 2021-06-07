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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

打了疫苗更有魅力 英交友App推疫苗接種徽章

中央社／倫敦7日綜合外電報導
英國一名民眾6日在倫敦一處疫苗接種站接受輝瑞新冠疫苗施打。(路透)
英國一名民眾6日在倫敦一處疫苗接種站接受輝瑞新冠疫苗施打。(路透)

英國將COVID-19疫苗接種對象擴及年輕成人之際，熱門約會交友應用程式（App）今天發起一項活動，鼓勵英國用戶在個人檔案註明自己「已打過疫苗」。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，衛生部表示，包括Tinder、Bumble和Hinge等約會交友App都與政府合作，為自稱接種過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的用戶提供特殊貼圖、徽章和獎勵。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）昨天證實，英國疫苗施打對象本週將擴及30歲以下的年輕族群。

負責疫苗接種部署的官員查哈威（Nadhim Zahawi）說「很高興與約會交友App合作，以提升全國疫苗接種率」。

美國在上個月也曾有類似倡議，與Tinder、OKCupid和Plenty of Fish等約會交友App合作。

在英國，約會交友App用戶可以在個人檔案註明自己對疫苗接種的支持，以換取免費贈送的積分或向其他自稱已施打疫苗者提供程式內的獎勵。

Plenty of Fish用戶可以貼出寫有「我已打疫苗」的徽章，OkCupid用戶也可註明自己「打過疫苗了」。

這些App也為英國政府的「每一劑疫苗接種都為我們帶來希望」活動打廣告。衛生部甚至表示，告訴有機會約會的對象自己打過疫苗，可增加約會成功機會。

不過，目前無法驗證秀出徽章的人是否都真有接種疫苗。

衛生部引用市調公司「輿觀」（YouGov）5月訪問近5000人的調查結果指出，有28%的成年人拒絕與沒打疫苗者約會，31%受訪者不打算與沒打疫苗者約會。

截至目前， 英國境內已有超過4000萬人接種了第一劑疫苗，完整接種兩劑疫苗者也有2700多萬人。

疫苗 英國 App

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