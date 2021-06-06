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星巴克前員工曝「報復」刁客的做法 網評價兩極

聯合新聞網／綜合報導
星巴克前員工曝報復奧客的做法。(取材自tiktok@dolltin)
星巴克前員工曝報復奧客的做法。(取材自[email protected])

佛州一位前星巴克店員2日在社群平台分享，他之前遇到「奧客」就會提供他們不含咖啡因的咖啡，此言一出引發許多網友強烈反彈。

這位化名為@dolltin的男子回應另一名女性員工「給奧客喝沒有咖啡因的卡布奇諾，開啟他們的一天」的行為100%真實不虛。@dolltin自陳在星巴克工作兩年，「只要我想要，就會給無理的客人喝無咖啡因的咖啡。」

@dolltin接著列舉哪些客人會獲得無咖啡因咖啡，好比用法語發音點可頌麵包的客人。@dolltin解釋：「如果你是有法國口音的法國人，進來用法國口音點一個可頌麵包，我會給你一個麵包，也會給你正常的咖啡。但我是在佛州工作，你如果沒有法國口音然後說出『cwassan』（可頌麵包的法文發音）……這就不是我的問題了。」

@dolltin

#stitch with @tiddytiddymilk

♬ original sound - dolltin

但是@dolltin的作法惹怒了不少網友。網友desertwitch就說：「你也許覺得很好笑，卻讓某些人面臨生命危險。好比我每天長時間駕駛，攝取咖啡因有時是讓我維持清醒的唯一途徑。」網友Jules質問@dolltin：「你能不能好好完成份內工作？我也在食品業工作，也常遇到很糟糕的客人，但我還是認分做好工作，因為你永遠不知道其他人經歷了什麼。」

網友medi提到：「我以前在食品業工作，我也不是奧客。總覺得顧客是真正的人，需要給予尊重。」網友Thomas Macnamara也指出：「如果你會亂搞顧客的食物，就不要在餐館工作。」

不過也有網友覺得的點子有趣。在甜甜圈店Dunkin' Donuts工作的網友tillyksg表示：「下次遇到奧客我知道該怎麼做了。」網友fvthercourtney則認為：「他又不是在食物裡吐口水，或是拿全脂奶替換豆奶，沒這麼嚴重，放輕鬆。」

咖啡 星巴克 佛州

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