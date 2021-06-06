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好市多購物車內容太像 網熱議：想和對方當朋友

聯合新聞網／綜合報導
一名網友發文表示，他在好市多購物時喜愛觀察其他客人的購物車，找尋彼此的共同點，貼文引起熱議。（記者黃筱晴／攝影）
一名網友發文表示，他在好市多購物時喜愛觀察其他客人的購物車，找尋彼此的共同點，貼文引起熱議。（記者黃筱晴／攝影）

美式大賣場好市多因物美價廉，深受國人喜愛。疫情期間，許多民眾會去好市多一次買齊民生物資，減少外出次數。近日一名網友發文分享在好市多購物時，若發現其他客人和他購買類似的商品，就會覺得「彼此可以成為好友」，貼文引起許多網友共鳴。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明每次在排隊等結帳時，都會觀察其他顧客購物車內的商品，若是發現有人跟他購買相似的產品，就會覺得彼此興趣相投，「我可以跟他成為好朋友嗎？他買的都是我愛吃的欸。」

此篇貼文引起網友關注，有8000多人按讚認同，「我曾看到一個人車放的東西跟我一模一樣，連下ㄧ秒逛的拿的都一樣」、「我會想說：他都吃這些，跟我一樣的，為什麼他還那麼瘦」、「有次有位姐姐無意間認錯推車，推走我們的推車。後來我們幫她找推車，才發現我們購買一模一樣的物品」、「我會偷看別人買了什麼，看自己有沒有漏了什麼新鮮貨」、「我結帳時，也常常想要問別人這個東西放哪裡，我怎麼沒看到，好想衝去拿一下」。

也有網友表示不會注意到其他人購買的商品，只會在意別人的財力，「我有時候會羨慕他們的財力，別人買好像都不用錢一樣」、「上次看到一位大叔只買三盒A4和牛總共一萬五，我都快要上去喊爸爸」、「我都看著別的結帳的人，覺得怎麼別人家都那麼有錢⋯」、「心裡都會想：別人的口袋好深啊」。

好市多 疫情 Costco

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