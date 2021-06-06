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海邊發現抹香鯨屍體 體內藏罕見「嘔吐物」價值150萬

編譯中心／綜合報導
一群漁夫在葉門海邊發現一具鯨魚屍體，將鯨魚屍體剖開後，發現被稱之為「鯨魚嘔吐物」的龍延香。（示意圖／取材自pixabay）
一群漁夫在葉門海邊發現一具鯨魚屍體，將鯨魚屍體剖開後，發現被稱之為「鯨魚嘔吐物」的龍延香。（示意圖／取材自pixabay）

在海邊發現鯨魚屍體，剖開一看竟發現價值百萬美金的龍延香。日前一群漁夫在葉門海邊發現一具鯨魚屍體，隨後他們將鯨魚屍體剖開後，發現被稱之為「鯨魚嘔吐物」的龍延香，看似不起眼的石頭價值竟高達150萬美元。

根據「DAILY SABAH」報導，近日一群漁夫在葉門亞丁灣（Gulf of Aden）附近發現漂浮的抹香鯨屍體，其中一名漁夫提到，「當我們一靠近牠就聞到強烈的氣味」，於是就決定將鯨魚帶到岸邊，切開看看肚子裡有什麼，接著就發現一塊巨大的石頭，經過確認才知道原來是價值不斐的「龍延香」。

龍延香價值高達150萬美金。（取材自推特）
龍延香價值高達150萬美金。（取材自推特）

漁夫們都對撿到龍延香感到不可思議，因為這塊龍延香價值高達150萬美元，可以讓所有漁夫擺脫貧困的生活，他們也將拍賣的金額平均分配給村民，和曾經幫助過他們的人，儘管收穫了意外之財，漁民們還是會繼續捕魚。

事實上，龍延香是由抹香鯨消化系統所產生，為一種臘狀物質，外觀像岩石，有獨特的甘甜土質香味，僅存在於5%的抹香鯨屍體中，可說是相當罕見，龍延香也有多種用途，例如可用於製作香水、壯陽和藥物中。

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