美陸軍發「星座募兵文」 網友吐槽：小編是13歲少女？

美國 陸軍為募兵可說是費盡心思,繼5月初發布惡評如潮的「召喚」(The Calling)系列動畫後,日前又貼文預告將推出看星座了解自己適合什麼兵種的IG限時動態,再度引來廣大網友留下一片差評。

從美國陸軍募兵單位官方IG帳號「goarmy」貼文可見小編還跟網友賣關子,「想知道你的星座對於你在陸軍能成為哪種士兵會說些什麼嗎?你正好需要點選我們的IG限時動態以找到答案,因為我們在此就封口了」。貼文則提示魔羯座適合成為人工情報蒐集員,巨蟹座適合戰地獸醫服務,雙魚座則可考慮軍法律師。

網友對於美國陸軍募兵新招的反應還是一片差評,紛紛留下「這真悲哀」、「別又來了」與「拜託不要」,另有網友批評「這就是陸軍變成的模樣,很開心我退伍了」,還有網友砲轟「我想這確認一名13歲女孩正在管理美國陸軍的網頁」。

不只網友,就連軍武新聞網站《Defense One》的總編輯巴隆(Kevin Baron)都看不下去,在自己的推特 上傳截圖後寫道「嘿,我知道你們想要多元化,但…#美國陸軍」,並在回文留下一篇《洋蔥報》(The Onion)關於雙子座的荒謬搞笑文章連結,網友也紛紛附和,指「請告訴我這不是真的?」、「我有夠希望這是假的」與「這是恐怖分子已經勝利的證據」。

Hey, I know you’re going for diversity but… @USArmy 🤔 pic.twitter.com/OqSydEUitv