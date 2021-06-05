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美陸軍發「星座募兵文」 網友吐槽：小編是13歲少女？

編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍為募兵可說是費盡心思，繼5月初惡評如潮的動畫後，日前又推出看星座了解自己適合什麼兵種的貼文，再度引來廣大網友留下一片差評。畫面翻攝：IG/goarmy
美國陸軍為募兵可說是費盡心思，繼5月初惡評如潮的動畫後，日前又推出看星座了解自己適合什麼兵種的貼文，再度引來廣大網友留下一片差評。畫面翻攝：IG/goarmy

美國陸軍為募兵可說是費盡心思，繼5月初發布惡評如潮的「召喚」（The Calling）系列動畫後，日前又貼文預告將推出看星座了解自己適合什麼兵種的IG限時動態，再度引來廣大網友留下一片差評。

從美國陸軍募兵單位官方IG帳號「goarmy」貼文可見小編還跟網友賣關子，「想知道你的星座對於你在陸軍能成為哪種士兵會說些什麼嗎？你正好需要點選我們的IG限時動態以找到答案，因為我們在此就封口了」。貼文則提示魔羯座適合成為人工情報蒐集員，巨蟹座適合戰地獸醫服務，雙魚座則可考慮軍法律師。

網友對於美國陸軍募兵新招的反應還是一片差評，紛紛留下「這真悲哀」、「別又來了」與「拜託不要」，另有網友批評「這就是陸軍變成的模樣，很開心我退伍了」，還有網友砲轟「我想這確認一名13歲女孩正在管理美國陸軍的網頁」。

不只網友，就連軍武新聞網站《Defense One》的總編輯巴隆（Kevin Baron）都看不下去，在自己的推特上傳截圖後寫道「嘿，我知道你們想要多元化，但…#美國陸軍」，並在回文留下一篇《洋蔥報》（The Onion）關於雙子座的荒謬搞笑文章連結，網友也紛紛附和，指「請告訴我這不是真的？」、「我有夠希望這是假的」與「這是恐怖分子已經勝利的證據」。

美國 Instagram 推特

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