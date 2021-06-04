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英駐中使館悼六四 發燭光照被刪「女王去世」竟登熱搜

中央社／台北4日電
英國駐華使館在微博發布燭光照片，20分鐘後刪除。(取材自微博)
英國駐華使館在微博發布燭光照片，20分鐘後刪除。(取材自微博)

今年是六四事件32周年，英國駐中國大使館4日下午近3時在微博、微信，貼出一張黑暗中的燭光照片，並沒有附帶任何文字，但僅存活不到20分鐘就遭到網管當局刪除，「英國女王因病去世」一度登上微博熱搜榜。

英國駐中使館公使司徒娜（Christina Scott）隨後推文表示，他們將這張照片貼在中國社群媒體上，以紀念32年前在天安門廣場及其附近喪生的所有人。但照片在20分鐘內被刪除。

英國廣播公司（BBC）駐中記者勞倫斯（Edward Lawrence）在司徒娜推文下留言笑稱：「我很驚訝他們還花了這麼久的時間（刪除）…」

司徒娜則回說：「比去年慢了5分鐘，顯見今天對網管人員來說是忙碌的一天。」

微博訊息顯示，英國駐中使館下午2時55分貼出這張燭光照後，許多心中了然的中國網友卻在下面討論串故意留言反問是不是英國女王過世了？英方為何「秘不發喪」？「英國女王因病去世」一時之間躍為熱搜詞。

這張照片存活不到20分鐘遭網管當局刪除後，許多網友還譏笑英國駐中使館自己擺烏龍才急刪文。

但是中國網友們都沒有提及32年前的今天發生了什麼事。「六四」這兩個字依然是中國網路社群的禁詞。

英國女王 中國 微博

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