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醫師建議吃粽3招保健康 腎臟病患尤需忌口

記者王昭月／ 高雄報導
端午吃粽，慢性腎臟病患尤需忌口。圖／高雄阮綜合醫院提供
端午吃粽，慢性腎臟病患尤需忌口。圖／高雄阮綜合醫院提供

疫情當前，今年端午節很多離鄉遊子可能無法返鄉團聚，但吃顆美味粽子仍是應景，不過腎臟科醫師提醒，粽子熱量高，食材高油、高鹽、高鉀、高磷，高齡及熟齡慢性腎病患者，吃多會造成身體負擔。

阮綜合腎臟內科主任林正浩表示，疫情升溫，許多民眾宅在家「避疫」但未控制口慾，尤其端午節近了，美味粽子一顆接一顆送進嘴裡，不僅體重跳級，血糖、血壓和血脂都上升，導致腎臟病、糖尿病等慢性疾病惡化。

他表示，臨床上看到不少平常控制不錯的慢性腎病晚期患者，每年端午節前後，因難敵粽子美味，回診檢查時腎功能大退，有人甚至瀕臨洗腎。

林正浩舉例，像鹹粽的米飯含澱粉，內餡都是高油、高鹽、高鈉及高鉀食材；花生、堅果或五穀粽高磷，對腎臟病患者都是不必要的負擔；且一顆肉粽平均熱量500卡，比一碗200克白飯的熱量（280卡）還多，對糖尿病患來說，也具危害。

他強調，晚期慢性腎臟病患距洗腎僅一線之隔，其實並不建議吃粽子；初期慢性腎臟病患一天頂多只能吃一顆，且要搭配青菜食用以均衡營養。有「三高」的民眾，吃粽時少沾醬，其次要「省著吃」，一餐只吃半顆或三分之一顆，第三要搭配低鉀蔬菜聰明吃，幫助腸胃蠕動，又降低體內膽固醇。

高雄阮綜合醫院腎臟內科主任林正浩（左）建議慢性腎臟病患，端午期間面對美味粽子尤需...
高雄阮綜合醫院腎臟內科主任林正浩（左）建議慢性腎臟病患，端午期間面對美味粽子尤需忌口。圖／阮綜合醫院提供

糖尿病 疫情 血壓

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