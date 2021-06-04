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黑魔女發狠？裘莉永不原諒小布 堅持監護權之戰還沒完

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉被稱永遠不會原諒布萊德彼特。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉被稱永遠不會原諒布萊德彼特。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚戰打了4年多，法官終於判定雙方取得孩子們的共同監護權，滿足小布的需求，卻讓一心想獨占孩子的裘莉非常不滿。八卦小報當然沒放過這議題，形容銀幕上的「黑魔女」對於法官的判決不滿至極，對昔日的愛人更是充滿怨憤、「永遠不會原諒」，而且堅持這事情離塵埃落定「早得很」，她會繼續戰到底，直到爭取到她滿意的結果。

打從訴請和布萊德彼特離婚開始，裘莉就堅持自己得到小孩的監護權，只給他探視權，外界大都不贊成，認為對孩子們的心態正常發展有不良影響，使得她在各方眼中都像是婚變事件中的「反派」，她卻仍然堅持要和布萊德彼特鬥到底，並且堅稱他有家暴小孩的問題。對於她前前後後提出的各種證據，法官已經認定沒有辦法說服大家，所以做出雙方取得共同監護權的結果。根據「US」雜誌報導，裘莉對此氣憤失望，決定再鬧個沒完沒了，而另一專門報導明星名流八卦的Page Six則稱她認為整個體制都有問題，不是因為蓄意要剝奪小布和孩子們共處的時間才感到不平，她還是會再做其他的努力，想要扭轉這個判決。

布裘婚變至今可以明顯看出，前者得到絕大多數的支持，後者的事業和人氣卻在下滑，眼看外界的明確態度，裘莉還是不放棄，英國網友雖有人站在挺她的一方，認為大眾會去贊同要讓曾經酗酒、和那時才15、6歲的養子動手的小布多增加和孩子們相處時間，簡直不可思議，然而大多數的網友都還是認為裘莉自己問題才大。有人寫道：「拜託，他是孩子們法定的父親，當初也是妳自己挑的，下次再做好一點的決定，就會有比較好的結果。」也有人甩了他們兩人各一巴掌：「她是個神經病，他是白癡才會和她搞在一起。」

安琪莉娜裘莉被指會對孩子們的監護權戰鬥到底，非得如她所願才肯罷手。（路透資料照片...
安琪莉娜裘莉被指會對孩子們的監護權戰鬥到底，非得如她所願才肯罷手。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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