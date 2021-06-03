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慶祝同志驕傲月 BOSS推出Pride限量彩虹主題商品

記者吳曉涵／台北報導
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供

因應六月「同志驕傲月」，時尚品牌BOSS近日推出全新Pride限量系列商品，用彩虹元素的服裝、配件單品支持國際同志聯合會（ILGA World），響應為LGBTQIA+族群發聲的理念。

BOSS Pride限量系列商品包含經典T裇、連帽運動衫和內衣、鞋款等單品，並以象徵自由平權的彩虹旗幟色調呈現「Love for all」標語和BOSS Logo。HUGO BOSS AG品牌總監Ingo Wilts表示：「能與40多年來一直爭取平權的組織ILGA World合作，我們感到十分自豪。作為一個企業，我們持續積極地支持任何有助建構共融社會的倡議，這亦是『大愛』背後的意義。只要攜手同心，我們可以改變世界。」

而此系列廣告也邀請到身兼演員、作家、導演攝影師和平權推手的Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlen入鏡。Zurkuhlen身為新興共益企業Get Help的領導人員之一，也是推動LGBTQIA+企業家爭取創業資源與平權的非營利組織StartOut洛杉磯分部的活動策劃委員會成員，他的身分和一直以來的付出可以說是和「同志驕傲月」訴求不謀而合。

BOSS Pride限量系列彩虹運動長襪。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹運動長襪。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹男士平口四角褲。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹男士平口四角褲。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色運動拖鞋。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色運動拖鞋。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色球鞋。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色球鞋。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹標語T恤。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹標語T恤。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfma...
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfma...
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供

導演 洛杉磯 攝影

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