慶祝同志驕傲月 BOSS推出Pride限量彩虹主題商品

BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供

因應六月「同志驕傲月」，時尚品牌BOSS近日推出全新Pride限量系列商品，用彩虹元素的服裝、配件單品支持國際同志聯合會（ILGA World），響應為LGBTQIA+族群發聲的理念。

BOSS Pride限量系列商品包含經典T裇、連帽運動衫和內衣、鞋款等單品，並以象徵自由平權的彩虹旗幟色調呈現「Love for all」標語和BOSS Logo。HUGO BOSS AG品牌總監Ingo Wilts表示：「能與40多年來一直爭取平權的組織ILGA World合作，我們感到十分自豪。作為一個企業，我們持續積極地支持任何有助建構共融社會的倡議，這亦是『大愛』背後的意義。只要攜手同心，我們可以改變世界。」

而此系列廣告也邀請到身兼演員、作家、導演 、攝影 師和平權推手的Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlen入鏡。Zurkuhlen身為新興共益企業Get Help的領導人員之一，也是推動LGBTQIA+企業家爭取創業資源與平權的非營利組織StartOut洛杉磯 分部的活動策劃委員會成員，他的身分和一直以來的付出可以說是和「同志驕傲月」訴求不謀而合。