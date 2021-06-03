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窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

編譯周辰陽／即時報導
英國倫敦西南部九榆樹區的「大使花園」提供的「天空泳池」影像。「天空泳池」只限全額買屋或租屋的富豪住客才能使用，至於半買半租購房的住戶則無緣使用，只能從自家的窗戶仰望。路透/Cover Images
英國倫敦西南部九榆樹區的「大使花園」提供的「天空泳池」影像。「天空泳池」只限全額買屋或租屋的富豪住客才能使用，至於半買半租購房的住戶則無緣使用，只能從自家的窗戶仰望。路透/Cover Images

全世界第一個懸吊於兩棟公寓大樓之間的「天空泳池」（The Sky Pool）近日成為網路熱議話題，但除了只限富有住戶使用外，網友也對於有人在超過35公尺的半空中游泳感到不安，直稱這是「災難禍因」與「噩夢」。

「天空泳池」坐落在倫敦西南部九榆樹區（Nine Elms）的「大使花園」（Embassy Gardens）建案，附近就是美國大使館。根據報導，這是一個長25公尺、寬5公尺與深3公尺的完全透明空中泳池，連結著兩棟10層樓高的公寓，可遠眺知名地標「倫敦之眼」與議會大廈，被譽為全英最獨特的游泳場所。

從空拍畫面可見，不少人在「清澈見底」的透明泳池漂浮，就好像是在天空飛翔一樣，但推特的反應則是譏諷不斷，直稱眼花繚亂的空拍照讓他們覺得有病。有網友寫道「不不不，別在那個玻璃死亡池上游泳」，另一位網友則稱「我是喜歡高啦，但有些事情就是不值得啊，我堅持在地上的泳池」。

《METRO》報導，「天空泳池」只限全額買屋或租屋的富豪住客才能使用，至於以共享產權（Shared Ownership）形式半買半租購房的住戶則無緣使用，只能從自家的窗戶仰望。

開發商指出，共享產權住戶付的管理費本來就比較低，沒有支付「天空泳池」、樓頂吧台、電影院與健身房等其他公設的維護費用。有住戶抱怨，既不能一次性付錢使用「天空泳池」，購屋時也無法登記成可選擇的附加好處，感覺自己好像被當成「次等人」或變相的「窮人門」（Poor door）。

英國倫敦西南部九榆樹區的「天空泳池」，攝於1日。推特的反應則是譏評不斷，直稱眼花...
英國倫敦西南部九榆樹區的「天空泳池」，攝於1日。推特的反應則是譏評不斷，直稱眼花繚亂的空拍照讓他們覺得有病。路透/PA
英國倫敦西南部九榆樹區的「天空泳池」，攝於1日。「天空泳池」是全世界第一個懸吊於...
英國倫敦西南部九榆樹區的「天空泳池」，攝於1日。「天空泳池」是全世界第一個懸吊於兩棟公寓大樓之間的泳池，近日成為網路熱議話題。路透/PA

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