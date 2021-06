窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

全世界第一個懸吊於兩棟公寓大樓之間的「天空泳池」(The Sky Pool)近日成為網路熱議話題,但除了只限富有住戶使用外,網友也對於有人在超過35公尺的半空中游泳 感到不安,直稱這是「災難禍因」與「噩夢」。

「天空泳池」坐落在倫敦 西南部九榆樹區(Nine Elms)的「大使花園」(Embassy Gardens)建案,附近就是美國大使館。根據報導,這是一個長25公尺、寬5公尺與深3公尺的完全透明空中泳池,連結著兩棟10層樓高的公寓,可遠眺知名地標「倫敦之眼」與議會大廈,被譽為全英最獨特的游泳場所。

I see the sky-pool in my ward is trending. So a good opportunity to talk about Nine Elms and the role Wandsworth Tory Council and the then Mayor, Boris Johnson, played in shaping this part of London/ (thread) pic.twitter.com/O2tFeZjARr