推熊少女暴紅 專家：還活著是運氣好

美國加州少女海莉日前見到愛犬被成年棕熊攻擊，發揮驚人的勇氣和力量，將熊直接從後院圍牆推下去。她事後受訪說出真心話，坦承自己當時只想救狗，才會「腦袋發熱」跑去跟棕熊對槓。路透/USA TODAY NETWORK

美國加州 日前發生一位少女為拯救愛犬不受攻擊，竟發揮出驚人的勇氣和力量，將一頭成年的棕熊直接從後院圍牆推下去，整個過程上傳網路後暴紅，她在媒體專訪指出，那時一心只想拚命救狗，但事後回想起來，也承認自己是「腦袋發熱」才跟棕熊槓上。

根據報導，這位17歲少女名叫海莉（Hailey Morinico），家住洛杉磯 東部的布拉德伯里（Bradbury, CA）。從監視器畫面可見，一隻想要覓食的母熊帶著兩頭幼熊走在後院圍牆上，接著出掌攻擊幾隻跑來吠叫威嚇的狗，海莉隨後就衝進院子，把棕熊直接推下去，並且帶著狗狗跑回室內。

影片來源：YouTube

海莉事後自拍影片表示，與熊槓上的結果是手指扭傷，另外就是膝蓋擦傷，其他並無大礙，接受各大電視台訪問時，也直指其中一隻真的被棕熊抓離地面，讓她瞬間決定必須採取行動。

不過，海莉在《早安美國》倒是說出真心話，「老實說，直到動手推牠的那一刻之前，我還不知道那是一頭熊。講真話啦，我不知道我有特異功能。誰會那麼做啊？哪個腦袋正常的人會去推熊的？」

海莉的媽媽希特雷麗（Citlally Morinico）則說，女兒推棕熊的影像讓她「嚇懷了」。野生動物專家馬吉爾（Ron Magill）則指出，帶著幼熊的母熊是最危險的，海莉能活著真的是運氣好到不行，「永遠不要跑向動物，絕對不要進行肢體接觸，那將會是一場災難」。