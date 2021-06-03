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打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

編譯中心／綜合報導
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗。（Getty Images）
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗。（Getty Images）

美國新冠疫苗成人接種率雖已經超過一半，但離全體免疫還有一段距離，聯邦和各州政府也祭出各種方法吸引還沒打疫苗的人來打疫苗。知名情色大亨弗林特（Larry Flynt）日前就宣布在自己旗下的脫衣舞俱樂部Hustler Club設置疫苗接種站，並表示「打完疫苗就讓脫衣舞孃陪你嗨」，吸引大批民眾前往施打。

綜合美聯社等媒體報導，根據俱樂部發布的消息，在這裡接種疫苗的人將獲得一張白金會員卡（可以攜五個朋友免費入場）、一瓶免費的酒、藝人的免費舞蹈和一張觀看色情表演的門票，甚至還有豪華轎車接送，這些服務一般時候要價5000美元。

許多民眾前往拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部接受疫苗接種。（美聯社...
許多民眾前往拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部接受疫苗接種。（美聯社）

負責監督疫苗站的南內華達州衛生區官員魯派珀（JoAnn Rupiper）說：「這樣的點子可以吸引一些喜歡新鮮感的人。」一些去接種的人承認，他們本不願意接種疫苗，但如果能去脫衣舞俱樂部的話，他們願意去接種。

俱樂部也請來當家花旦、脫衣舞孃哈姆納（JoJo Hamner）示範接種。開放接種當天，哈姆納身穿性感蕾絲內衣並戴上口罩在自家店內接種疫苗，宣傳效果十足，光是5月21日開打當天，就吸引了100多人到場響應。哈姆納打完疫苗後在現場等待15分鐘觀察身體狀況時，對媒體表示這是她所看過「最拉斯維加斯的事情了」。

拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納在排隊等待疫苗接種...
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納在排隊等待疫苗接種。（Getty Images）

拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗...
拉斯維加斯Hustler Club脫衣舞俱樂部的當家舞孃哈姆納帶頭在俱樂部的疫苗接種站打疫苗後，對鏡頭高舉右手慶祝她打了第一劑輝瑞新冠疫苗。（Getty Images）

家就住在俱樂部附近的蒙提（Roberto Montti）說，自己是這家俱樂部的常客，所以才會過來這邊接種。同樣來接種疫苗的麥爾斯（Michael Myers）則帶著妻子一起來注射疫苗，他還開玩笑說，這個點子很棒，但如果舞台上能有脫衣舞孃在表演就更好了。

疫苗 美國 口罩

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