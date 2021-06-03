打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
美國新冠疫苗成人接種率雖已經超過一半，但離全體免疫還有一段距離，聯邦和各州政府也祭出各種方法吸引還沒打疫苗的人來打疫苗。知名情色大亨弗林特（Larry Flynt）日前就宣布在自己旗下的脫衣舞俱樂部Hustler Club設置疫苗接種站，並表示「打完疫苗就讓脫衣舞孃陪你嗨」，吸引大批民眾前往施打。
綜合美聯社等媒體報導，根據俱樂部發布的消息，在這裡接種疫苗的人將獲得一張白金會員卡（可以攜五個朋友免費入場）、一瓶免費的酒、藝人的免費舞蹈和一張觀看色情表演的門票，甚至還有豪華轎車接送，這些服務一般時候要價5000美元。
負責監督疫苗站的南內華達州衛生區官員魯派珀（JoAnn Rupiper）說：「這樣的點子可以吸引一些喜歡新鮮感的人。」一些去接種的人承認，他們本不願意接種疫苗，但如果能去脫衣舞俱樂部的話，他們願意去接種。
俱樂部也請來當家花旦、脫衣舞孃哈姆納（JoJo Hamner）示範接種。開放接種當天，哈姆納身穿性感蕾絲內衣並戴上口罩在自家店內接種疫苗，宣傳效果十足，光是5月21日開打當天，就吸引了100多人到場響應。哈姆納打完疫苗後在現場等待15分鐘觀察身體狀況時，對媒體表示這是她所看過「最拉斯維加斯的事情了」。
家就住在俱樂部附近的蒙提（Roberto Montti）說，自己是這家俱樂部的常客，所以才會過來這邊接種。同樣來接種疫苗的麥爾斯（Michael Myers）則帶著妻子一起來注射疫苗，他還開玩笑說，這個點子很棒，但如果舞台上能有脫衣舞孃在表演就更好了。
上一則
FB留言