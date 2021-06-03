開車進公司先進「消毒池」 他急問：底盤會不會腐蝕？

一名網友表示，自己進公司前需要將車子開進「消毒池」，讓他擔心車子因此受到損壞。（ 示意圖／ingimage）

台灣疫情 嚴峻，不少公司大樓都加強消毒作業，並實施相關防疫 措施。有網友就透露，公司要求員工開車停進公司前，需要先駛經「消毒池」浸泡，讓他擔心「消毒水會腐蝕車子底盤」，話題一出引起熱議。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，自從防疫警戒提升至第三級後，他的公司要求所有員工的車子一律需要開過消毒池後，才能進入。他描述，公司設置的消毒池大約有半個輪胎高，每次開過去都會濺起水花，上頭還有消毒水的噴霧。

該網友表示，在他和友人提起公司的措施後，友人認為「消毒水是酸性物質」，若照這樣的做法消毒，恐怕會對車子的底盤造成腐蝕損壞，讓他聽到後相當擔心，因而上網詢問，崩潰直呼「是真的嗎？」

文章底下引起熱議，許多網友回應「稀釋過的漂白水明明就弱鹼性」、「消毒劑不都是鹼嗎」、「弱酸性，甚至比酸雨還弱，其實不用太擔心」、「橡膠不怕鹼也不怕氯系漂白水，比較怕酸跟紫外線」、「消毒水應該也都還好，現場水管稍微沖一下就好，其實沒有那麼會咬」、「稀釋至合理濃度的消毒水不會怎麼樣啦」等，認為對車子的影響不大。

不過也有人說「氯離子明明就很傷金屬件，怎麼一堆人說沒差？」、「保養時請師傅注意一下底盤橡膠件和防塵套」；至於有網友質疑「車的外部是會有多少病毒」、「哪家公司啊」，原PO則出面說明，自己公司是屠宰場，原本就有車輛消毒池，只是以前小客車不用進去，現在因疫情升溫才改為統一都得消毒。

事實上，漂白水（次氯酸鈉）和次氯酸水都具有一定程度的消毒作用，前者為鹼性溶液，後者則呈現弱酸性，兩者成分相近，但用途和刺激性有所不同，並皆不建議使用於金屬表面，避免造成金屬產生鏽蝕狀況。