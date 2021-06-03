「地獄」金星為何荒涼？NASA新計畫 準備一探究竟

美國航空暨太空總署2日宣布，兩項金星新探險計畫將在2028至2030年之間展開。（影片截圖）

美國 航空暨太空 總署（NASA ）2日宣布，兩項金星新探險計畫將在2028至2030年之間展開，設法了解這顆離我們最近的行星為何如此荒涼一片，無法如地球般欣欣向榮。

NASA表示，兩項計畫分別名為「達文西＋」（DAVINCI+）以及「真理」（VERITAS），各獲NASA「探索計畫」（Discovery Program）約5億美元挹注，「達文西＋」將蒐集金星以二氧化碳為主的大氣組成詳情，了解金星如何形成及演變，並設法判斷金星上是否曾經有海洋；「真理」則旨在從軌道上勾擬出金星表面地圖，探索其地質歷史。

「達文西＋」計畫全名為「金星深層大氣惰性氣體、化學與成像調查」（Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging），「真理」全名則為「金星發射率、無線電科學、合成孔徑雷達干涉量測技術、地形與光譜學」（Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy）。

NASA新任署長尼爾森（Bill Nelson）說：「這兩項姊妹任務旨在了解金星為何宛如煉獄，其地表足以讓鉛融化。」、「這兩項計畫提供科學界機會，探究30多年來我們未曾造訪的一顆行星。」

來源：NASA Goddard