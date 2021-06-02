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「打疫苗抽百萬」俄州疫苗樂透 第2批幸運兒出爐

編譯陳韻涵／綜合2日電
俄亥俄州「打疫苗抽百萬」(Vax-a-Million)樂透2日公布第二批幸運名單，兩人分別獲得100萬元和全額大學獎學金。圖為該州一大學生接種疫苗。(美聯社)
俄亥俄州「打疫苗抽百萬」(Vax-a-Million)樂透2日公布第二批幸運名單，兩人分別獲得100萬元和全額大學獎學金。圖為該州一大學生接種疫苗。(美聯社)

俄亥俄州「打疫苗抽百萬」(Vax-a-Million)樂透2日公布第二批幸運名單，兩人分別獲得100萬元和全額大學獎學金；另在西維吉尼亞州，該州州長1日宣布打疫苗抽獎活動，鼓勵州民接種疫苗，獎品包括100萬元、卡車、獎學金之外，還有十把槍械。

俄州2日晚宣布，該州托利多市(Toledo)居民卡萊爾(Jonathan Carlyle)獲得100萬元， 梅菲爾德村(Mayfield Village)青少年文森(Zoie Vincent)獲得全額獎學金。

俄州樂透局在每周一抽出兩名幸運兒後，接著進行背景檢查，以確認中獎者是否符合資格。

俄州當局表示，本周共有322萬5789人參與100萬元抽獎活動，另有13萬2903名12歲到17歲的青少年參加全額大學學金抽獎，同比上周的成年46萬7320人及未成年2萬8518人還多。

2日也是俄州最後幾道新冠肺炎限制措施的到期日，往後俄州的避疫措施僅涉及養老院和無障礙機構，但店家和學校有權要求顧客，是否戴上口罩並維持社交距離。

俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)持續呼籲未接種疫苗者，戴上口罩並盡快施打疫苗。

西維州加碼10把槍當獎品

另外，西維州州長賈斯提斯(Jim Justice)1日宣布鼓勵民眾接種疫苗的獎勵活動，作為父親節樂透的一部分，獎項包括100萬元、獎學金、卡車、五把客製獵槍以及五把客製霰彈槍等。

賈斯提斯表示，所有已接種疫苗的州民都有資格參加抽獎，活動自6月20日一路抽到8月4日結束。

「拯救生命並改變你的人生。」賈斯提斯說：「接種疫苗的人數愈多，越快能拯救更多性命。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，西維州目前施打130萬劑新冠疫苗，接種率位居全美後段班。

賈斯提斯表示，州民必須至少接種一劑疫苗並登記，才符合抽獎資格。

西維州的樂透成為各州大力推廣新冠疫苗接種的新範例，加州、馬里蘭州、紐約州及俄勒岡州也有類似的現金抽獎計畫。

俄州是第一個宣布大規模疫苗樂透的州，西維州緊鄰俄州，賈斯提斯說：「我不能忍受俄州在任何方面超前我們。」

疫苗 俄亥俄州 維州

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