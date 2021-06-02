馬里蘭藍蟹「減產」捕得少、價格漲

捕蟹人使用的裝蟹木桶，並用蒲式耳做計量單位。(記者羅曉媛/攝影)

伴隨疫情好轉，大華府的藍蟹美食 季也升溫，不過由於今年的藍蟹產量比去年下滑三成，捕蟹人(watermen)能捕到的藍蟹數量減少，市場上的藍蟹價格也翻倍。

馬維州的捕蟹人通常在日出之前出發捕蟹，他們開著小船前往契沙比克灣(Chesapeake Bay)水域，再把捕蟹器(crab pot/trap)放入水中捕撈，捕到的藍蟹按照蒲式耳(bushel)計算，送往各地的餐館、海鮮市場、超市或蟹肉加工廠等。

捕蟹40年的希爾波(Bill Scerbo)說，往年好的年份(藍蟹總量多的時候)，放20次捕蟹器就能抓滿一蒲式耳的藍蟹，但今年大概需要放100次捕蟹器，才能抓滿一蒲式耳。

柯瑞 末(William Kreamer)是馬州 北灘(North Beach)「Chesapeake's Bounty」的業主，這是家族三代人經營的海鮮零售市場，只從本地捕蟹人處進購藍蟹；柯瑞末說，「20年前，我絕不會想到我家的1號大公蟹(#1 Male crab)會賣到每半蒲式耳200元、一蒲式耳380元的高價，但我們做不了什麼，只能等藍蟹數量和捕蟹量上去。」

往年「Chesapeake's Bounty」的1號大公蟹約一打38元，今年則是一打58元；柯瑞末舉例，自己經常合作的捕蟹人有時一個上午只捕到一半蒲式耳的藍蟹，「這對捕蟹人可不是什麼好消息，因為他們都訓練有素。」

藍蟹產量下降不僅影響捕蟹人和海鮮市場，也影響主打蟹肉美食的餐館，巴爾的摩Locust Point街區的熱門「蒸蟹」餐館L.P. Steamers，就明顯感覺到蟹肉短缺，價格基本翻了一倍。

該店經理加德納(Kim Gardner)說，由於蟹肉供應不足，他們近期都很難接外賣訂單，「有些食客因為我們無法滿足他們堂食或外賣的需求，感到很生氣。」他預計藍蟹漲價將持續整個夏天。

不過馬州自然資源廳副主任路易斯(Mike Luisi)表示，儘管今年藍蟹總量下降，但也尚處健康區間；水產業科學家也在觀察幼蟹的生長情況，看有多少能在今夏之後存活；藍蟹一般壽命三年，捕食藍蟹的生物多是紅鼓魚(red drum)這類大型魚，或大藍鷺這類食魚鳥類，以及海龜等。