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玩「記憶比拼」遊戲…在家動動腦 輕鬆拿大獎

紐約訊
「記憶比拼得大獎」遊戲規則簡單，只要在規定時間內，翻牌找出8對相同產品，即完成遊戲，使用時間越少、分數越高。擷自遊戲畫面
「記憶比拼得大獎」遊戲規則簡單，只要在規定時間內，翻牌找出8對相同產品，即完成遊戲，使用時間越少、分數越高。擷自遊戲畫面

在全美疫情漸趨緩和之際，越來越多人外出用餐、旅遊，回復以往正常生活。宅在家的民眾，世界日報也設計一款網上「記憶比拼得大獎」活動，讓大家紓解疫情期間的壓力，並有機會贏得豐富的獎品。

即日起至6月20日止，有興趣者只需點擊遊戲連結即可參加。遊戲規則非常簡單，只要在規定時間內，翻牌找出8對麥當勞相同產品，即完成遊戲，使用時間越少、分數越高。

「記憶比拼得大獎」獎品豐富，得分最高者可獲得iPad、第2、3名可將Apple Airpod帶回家、第4、5名可得價值$50的Amazon禮卡、第6名至第100名可得麥當勞Arch Card禮卡。歡迎想挑戰的民眾隨時上線參加，在20日前把握難得機會，動作要快喔！

遊戲規則及步驟如下：

1. 點擊以下網址進入遊戲http://bit.ly/wjmemorygame

2. 點選「Play Now按我挑戰」

3. 在限時5分鐘內找出8對麥當勞的產品（每次只能翻開2個牌，若不同，則重新再翻）

4. 完成遊戲後螢幕將顯示總分，按下Continue進行下一步

5. 留下基本資料(姓名、電話)，獲獎民眾將由工作人員通知得獎訊息及領獎方式。

「記憶比拼得大獎」獎品豐富。
「記憶比拼得大獎」獎品豐富。

麥當勞 疫情 世界日報

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