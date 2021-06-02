宅家也有感情運 6月4星座充滿愛情泡泡 天蠍摩羯上榜

哪些星座6月開始被甜蜜包覆？圖／摘自pexels

近期大家都被在家防疫 ，與情人可能少了相處的時光，但若是兩人的情感緊密，距離反而更增添美感。到了6月，有4個星座的人走向幸運，整體情感大加分。

射手座／眉開眼笑感受到情感甜蜜

射手座對於情感方面，一直都比較缺乏自信心，看似花心的射手座，在愛情裡並非喜歡打游擊戰，但急性子的射手座，絕對是一個適合交往與結婚的星座。6月射手座的情感運勢提升，在感情生活中帶給對方較多的安全感，對於自身的愛情觀念中，又更加重視了，只要射手座對待對方的態度好一些，有幫助拉近彼此距離跟甜蜜度。

摩羯座／讓情感距離更近

喜歡在感情關係中占有主權的摩羯座，6月後伴隨著愛情運勢升高，也開始懂得為對方著想，著手執行。過去讓人感受較為木訥的摩羯座，也會站在對方立場去思考感受，在態度上有所轉變，不像過去只想要主導權，這樣一來，對於雙方的情感距離，又跨了一大步，讓彼此都能真正感受到愛情幸福的存在。

輕鬆相處也是幸福的一種象徵。圖／摘自pexels

天蠍座／彼此相處更順遂、輕鬆

個性癡情的天蠍座，本身對於情感的黏著度極為高，一但認定屬於自己的情感，就不會輕易放手，即便在這段關係中感到緊張，也會想盡辦法讓不好的氣氛變得融洽。6月的天蠍座，愛情運勢高漲，天蠍座開始懂得看開、放鬆許多過去的提心吊膽心態，與對方創造更多的共同話題，有多份耐心與對方保持溝通，讓彼此相處起來更舒服。

巨蟹座／情感加好加滿

巨蟹座是個非常善良的人，很多事情會站在對方的立場去思考，即便自己有許多的小劇場 ，但懂他的人都知道，這些小劇場都是為了更好的未來而讓自己堪憂。6月的巨蟹座將是愛情運勢提升的榜首，願意花更多的時間跟精神力去陪伴自己所愛的人，也讓對方深刻感受到被需要、被在乎，在這段關係之中，也能找到許多共同的話題，讓彼此更能互相了解更多，感情也隨之而加深。在這提醒一下巨蟹座，即便你已經不是單身狗了，也要注意一下自己的形象，好的形象對於6月感情有升溫加分的效果喔。